Autore:

Dario Paolo Botta

PROVA IN PISTA Michelin Power Cup Evo è uno pneumatico che racchiude in sé i segreti della pista, ma è pensato per destreggiarsi sulle strade del casa-ufficio. Lo abbiamo messo alla prova, in sella alla Honda CBR 1000RR Fireblade SP1, sul tracciato del Cremona Circuit. La Performance è assicurata dall'ingegnosa soluzione bimescola, che fa lavorare al meglio lo pneumatico. La gomma se la cava bene anche sotto pressione, garantendo un'ottima resistenza anche dopo svariete tornate.

LA GOMMA ADATTA A TUTTI È la gomma adatta agli amatori che decidono di approcciarsi alla pista, senza troppi grattacapi per quanto riguarda le mescole. Pochissimi i difetti: non si tratta di certo del pneumatico più veloce in circolazione e la tenuta tende a scemare dopo alcuni giri a ritmo sostenuto, ma nel complesso la nostra prova è stata superata senza troppe difficoltà.