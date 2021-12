Il nostro video speciale per augurarvi buone Feste!

Il Natale coincide sempre con attacchi di panico e ansia da prestazione. Non per i regali dell'ultimo minuto (Cielo! I regali!), né per la meta delle agognate vacanze, quanto piuttosto per il video di auguri. Per fortuna, anche quest'anno l'abbiamo sfangata, non senza l'aiuto di un'autentica autorità in materia. Buone Feste da tutti noi di MotorBox!

