Il video di Natale di Mini? È un ritorno alle origini

Correva l'anno 1978 quando il cantante Chris Rea lanciava la famosa canzone di Natale Driving Home for Christmas. Forse non tutti sanno che tale canzone fu scritta a bordo di una Mini dell'epoca (qui la storia in rima). Ed ecco che per celebrare le Feste, Mini ha pensato bene di rifare un video sulle note di quella canzone, con i fan della community come protagonisti e girandolo a bordo delle loro Mini: in un grande progetto social. Il risultato lo potete guardare, e ascoltare, qui sotto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2021