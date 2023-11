EICMA 2023: Senmenti e le novità allo stand Horwin raccontate da Kevin Liu. Video

Inteligenza artificale Horwin presenta a EICMA 2023 il primo scooter elettrico intelligente, Senmenti 0, in grado di apprendere e modificare le proprie risposte in base al modo di guidare del proprietario: ''Il controller all'avanguardia dello scooter è dotato di tecnologia AI per adattare automaticamente lo scooter alle preferenze del conducente''. Lo scooter, dal look molto sportivo, è in arrivo nella primavera del 2024, ha 300 km di autonomia e potrà raggiungere la velocità massina di 200 km orari. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 18.000 euro.

Secondo Kevin Liu, CEO and Vice President of Horwin Group, nei prossimi dieci anni ci saranno grandi cambiamenti nella mobiità elettrica: i veicoli saranno sempre più performanti e in grado di interagire con l'uomo. Si andrà inoltre verso una mobilità condivisa e integrata con i servizi.

Allo stand Horwin, oltre a Senmenti 0, si può vedere un bellissimo concept dal design radicale. Che sia questo il futuro che ci aspetta?

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2023