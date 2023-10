Nasce Horwin Italia, filiale diretta del marchio austro-cinese

Horwin, marchio austro-cinese già presente sul mercato nazionale da circa tre anni, sceglie la strada della presenza diretta per puntare in modo deciso allo sviluppo del mercato italiano. A gestire il tutto sarà Stefania Galli, nominata Italian Sales & Marketing Manager. Scopriamo quali sono le novità in arrivo.

GENERAZIONE 2 Partendo dall’attuale Generazione 1, già nota al mercato grazie ai modelli EK e SK, disponibili nelle versioni L1e e L3e, Horwin è pronta per il lancio ufficiale della Generazione 2, che cambierà radicalmente la percezione e la funzionalità dei veicoli elettrici. La creazione della filiale italiana di Horwin si propone, tra gli importanti focus del nuovo progetto, come obiettivo principale quello di massimizzare la quota di mercato e intensificare la presenza dei veicoli del Brand sul territorio.

NOVITÀ A EICMA Stefania Galli, Italian Sales & Marketing Manager di Horwin Italia, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta della scelta fatta da Horwin Global di affidarmi questo importante compito che, oltre ad essere gratificante per il lavoro e per l’impegno profusi fin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi che renderanno il lavoro dei prossimi mesi davvero stimolante. Sono molte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, alcune delle quali già in presentazione a EICMA in novembre, oltre ad una serie di azioni di comunicazione davvero qualificanti che inizieremo a raccontare molto presto, la prima già dai prossimi giorni”.