Horwin amplia la propria gamma di moto e scooter elettrici con il nuovo EK3, che si presenta con linee morbide e luci a LED dal disegno sottile, decisamente moderno ed elegante. Ma sotto a questa veste l’EK3 nasconde una dotazione di tutto rispetto.

MOTORE E BATTERIA Il motore elettrico dell’EK3 è sviluppato da Horwin e sviluppa fino a 6,2 kW (8,43 CV), capace di staccare lo 0-60 km/h in 6 secondi fino a una velocità massima di 95 km/h. Il tutto è gestito dall’FOC, un vero e proprio “cervello elettronico” che bilancia la potenza e il consumo di energia ad ogni accelerazione, riconoscendo automaticamente le condizioni di guida. Inoltre, c’è il recupero dell’energia in fase di decelerazione e un traction control che limita la potenza in accelerazione su fondi sdrucciolevoli. A fornire l’energia necessaria ci pensano I due pacchi batterie Samsung da 2,88 Wh (1,44 Wh per ciascuna cella), che hanno una durata di circa 1.000 cicli di ricarica. La corrente di ricarica standard è 10 A e il tempo per ricaricarne una è di 4 ore.

TECNOLOGIA L’Horwin EK3 - che si guida con la patente A1 - dispone della frenata combinata (CBS) che distribuisce la forza frenante tra anteriore e posteriore, mentre dal punto di vista tecnologico troviamo una chiave elettronica dalla quale si controlla l’antifurto. Per accendere o spegnere lo scooter basta premere il pulsante d’accensione. Se invece dovere caricare il vostro smartphone, potete usare la presa USB nel vano portaoggetti. La versatilità non viene messa in secondo piano, anzi: la pedana è ampia e piatta mentre potete sfruttare il sottosella se optate per un solo pacco batterie.

PREZZO E COLORI Il nuovo Horwin EK3 è disponibile con un prezzo di listino di 4.490 euro, al netto di incentivi e sconti della Casa. Quattro i colori disponibili: Bianco, Nero, Grigio e Rosso.

HORWIN EK3: SCHEDA TECNICA