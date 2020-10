GAMMA IN ESPANSIONE Con l’attenzione sempre maggiore verso la mobilità sostenibile e attenta all’ambiente, Vent amplia la sua proposta annunciando un nuovo accordo di distribuzione con Horwin, gruppo misto austriaco-cinese. Grazie a questa partnership, Vent porterà nello Stivale due nuovi modelli elettrici, uno scooter da città e una cafè racer.

VISTI A EICMA Già presentati all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori dello scorso anno, i due nuovi modelli Horwin sono stati progettati dal reparto ricerca e sviluppo con sede a Kammersdorf, in Austria, e costruiti nella sede produttiva aziendale in Cina. Le moto sono concepite esplicitamente per l’esigente mercato europeo, con una particolare attenzione ad affidabilità, qualità e sicurezza.

CAFÈ RACER Il primo modello in arrivo è la CR6 (classe L3e / 125 cc), caratterizzata da un look anni Sessanta sottolineato anche dall’acronimo ''CR'', che sta per Cafè Racer. Disponibile in quattro colori (bianco, nero, blu e verde), è un mezzo adatto a giovani e adulti senza pretese di grandi prestazioni. Dimensioni e peso contenuto rendono la moto adatta anche a un pubblico femminile.

Il prezzo di lancio per CR6 è di 6.390 euro (franco concessionario)

SCOOTER DA CITTÀ Decisamente più compatto, lo scooter EK3 (classe L3e / 125 cc) è pensato per gli spostamenti urbani, in mezzo al traffico. Anche in questo caso sono quattro i colori disponibili (rosso, bianco, nero matte e grigio matte).

Il prezzo di lancio per EK3 è di 4.490 euro (franco concessionario)

QUANDO ARRIVANO I due modelli di Horwin arriveranno in Italia da metà autunno, e andranno ad affiancare la gamma di endotermici di Vent già a listino. Nelle prossime settimane sono previsti altri modelli elettrici, e anche delle biciclette a pedalata assistita.