LA SAI L'ULTIMA? Quando parliamo di due ruote, lo facciamo sempre in modo serio. Quasi, sempre. Oggi, infatti, abbiamo deciso di dare libero sfogo al comico che è in noi. Sempre di moto si parla... ma per ridere. Oggi vanno i cosiddetti ''meme'', quelli da scambiarsi su Whats App. Ma vuoi mettere la cara, vecchia barzelletta, una di quelle classiche? Abbiamo selezionato alcune delle più simpatiche a tema motociclistico: non vuoi mai che ciò che serve, ora, sia proprio una bella risata. Naturalmente, ogni barzelletta non va soltanto letta, va anche condivisa: il nostro consiglio è quello di impararle e recitarle a parenti e amici. Siamo certi che qualche sorriso lo strapperete. Buona lettura!

Un uomo ha un incidente e viene portato all'ospedale.

Si trova in un letto in corsia con un braccio ed una gamba ingessati e il suo vicino di letto, un carabiniere ingessato dalla testa ai piedi, gli chiede:

- “Che cosa ti è successo?”

- “Ero in moto la notte scorsa. Mentre andavo ho visto un faro venire verso di me e, pensando che fosse una motocicletta, ho sorpassato la macchina che era davanti a me. Ma quell'altra che veniva incontro era una macchina con un faro rotto! Tu invece?”

- “Io sono un militare motociclista. La settimana scorsa ero in pattuglia di notte e mentre proseguivo a discreta velocità mi sono visto venire incontro due fari. Pensando che fossero due moto sono passato nel mezzo...!”.

Gigi è appassionato di motociclette e vuole comprarne una. Spulcia diversi annunci online e finalmente ne trova uno interessante; si reca dal venditore per vedere la moto di persona, che trova in condizioni perfette: il motore è a posto, le cromature sono brillanti...

''Ho un segreto!'' - spiega il vecchio proprietario - ''È sufficiente ungere con della vaselina le parti cromate quando piove: la moto resterà così perfetta!''.

Gigi decide di comprare la moto e se ne torna felice a casa. La sera stessa ha appuntamento con la sua fidanzata per cena: si tratta della prima cena con lei e con i suoi genitori a casa loro.

Gigi decide di usare subito la sua nuova motocicletta.

Arrivato a casa della ragazza lei lo accoglie sulla porta e gli dice: ''Non stupirti se a tavola nessuno parlerà. Nella mia famiglia è usanza che il primo che parla lavi poi i piatti''.

Gigi entra e vede pile di piatti sporchi dappertutto: in cucina, in salotto, in bagno...

Si siede a tavola, dove oltre alla sua fidanzata ci sono i genitori e la zia di lei.

La cena comincia e nessuno parla.

Arrivati al secondo, Gigi adocchia la sua ragazza e pensa: 'Che strani, ora però voglio proprio vedere se non dicono niente...''.

Prende energicamente la ragazza, la spoglia, la corica sul tavolo e comincia a fare l'amore con lei.

Nessuno dice niente.

Gigi è esterrefatto.

Adocchia allora la giovane zia e pensa: 'Voglio proprio vedere se nessuno dirà niente...''.

Prende energicamente la zia, la spoglia, la mette sul tavolo e comincia a fare l'amore anche con lei.

Nessuno apre bocca.

Gigi è sempre più basito.

Dà un'occhiata alla madre, donna matura ma ancora attraente.

La prende, la stende sul tavolo, e... come con la fidanzata e la zia.

Nessuno proferisce parola.

Mentre prendono il caffè, in un silenzio sempre più imbarazzante, Gigi sente un tuono, guarda fuori dalla finestra e vede che piove. Ricordandosi della sua nuova moto e del consiglio che gli aveva dato il vecchio proprietario, tira fuori il tubetto di vaselina.

In quel momento il padre della ragazza, che vede il tubetto in mano a Gigi, non si trattiene: ''Va bene! Basta! Lavo io i piatti!''

Un motociclista sta percorrendo un tratto di autostrada a folle velocità a bordo della sua potentissima moto.

A un certo punto da lontano vede che un passerotto sta venendo contro di lui: sono proprio in rotta di collisione.

Il motociclista comincia a rallentare, sperando di evitarlo; anche il passerotto, accortosi del pericolo imminente, fa di tutto per schivare il motociclista. Ma questi è troppo veloce e l'impatto tra i due avviene.

Il passerotto cade a terra, tramortito e piuttosto malconcio; allora il motociclista si impietosisce, si ferma e raccoglie il povero passerotto, con l'intenzione di portarlo a casa per curarlo.

Arrivato a casa il motociclista mette il passerotto in una gabbietta, dove sistema per lui anche una ciotolina con l'acqua e un piattino con alcune briciole di pane.

Giunta la sera, il motociclista va a dormire, sperando che il passerotto si riprenda.

Passa la notte e al mattino presto il passerotto, ancora un po' stordito, apre gli occhi e si guarda intorno...

Vede le sbarre... la ciotolina con l'acqua... le briciole di pane... ed esclama: ''Porca miseria! Ho ammazzato il motociclista!''

Un poliziotto novellino ferma una moto per eccesso di velocità e tra i due inizia un dialogo:

- ''Favorisca la patente!''

- ''Non ce l'ho! Me l'hanno sospesa per guida in stato d'ebrezza''

- ''Mi fa vedere il libretto di proprietà di questo mezzo?''

- ''Non è mio. L'ho rubato!''

- ''La motocicletta è rubata?!''

- ''Già. Ma ora che ci penso, mi sembra d'averne visto uno mentre infilavo la mia pistola nella borsa degli attrezzi!''

- ''C'è una pistola nella borsa degli attrezzi?''

- ''Sissignore, sì! È lì che l'ho messa dopo aver ucciso il proprietario e avergli rubato la droga e la moto...''

- ''C'è anche della droga nella moto?!''

- ''Sissignore!''



Dopo aver sentito anche questo, il novellino decide di chiamare il suo capo ispettore...

Il motociclista viene immediatamente circondato dalla Polizia, ed l'ispettore inizia ad interrogare il motociclista



- ''Signore, potrei veder la sua patente per cortesia?''

- ''Certamente. Eccola!'' (La patente è valida)

- ''Di chi è questa motocicletta?''

- ''È mia ispettore! Ecco il libretto!'' (La moto è effettivamente sua).

- ''Mi apre lentamente la borsa degli attrezzi così vedo se c'è una pistola dentro?''

- ''Sissignore, ma non c'è nessuna pistola lì dentro!'' (In effetti non c'è alcuna pistola)

- ''Mi apre anche le valigie? Mi è stato detto che c'è della droga...''

- ''Non c'è problema, ispettore'' (nelle valigie non c'è traccia di droga)

- ''Non capisco! Il poliziotto che l'ha fermata ha detto che lei non aveva una patente, aveva rubato la motocicletta, aveva una pistola nella borsa degli attrezzi e della droga nelle valigie...''

- ''Seeeeeee.... E scommetto che le ha anche raccontato che andavo troppo forte!''

Un contadino ha due gemelli di 20 anni, entrambi appassionati di moto, uno pessimista e l'altro ottimista. Il giorno del loro compleanno il padre regala al figlio pessimista una moto stupenda e dice al figlio ''Mio caro, per il tuo compleanno eccoti una moto!'' E il figlio pessimista risponde ''Noo! E se poi me la rubano? E se faccio un incidente? E se la graffio?'' Il padre, deluso, va dal figlio ottimista e gli dà il suo regalo: una montagna di letame. Il figlio ottimista appena vede la montagna di escrementi ci si tuffa dentro e esclama ''Prima o poi la moto la trovo!''.

Un tizio con una vecchia moto tutta rotta viene fermato dai Carabinieri:



''Documenti...''

''Non li ho!''

''Il casco?''

''Non ce l'ho!''

''Lo specchietto retrovisore?''

''Non ce l'ho!''

'La targa?''

''Non ce l'ho!''

''Allora, riepilogando: lei è senza documenti, senza casco, senza specchietto e senza targa. E ora come la mettiamo?''

''Appoggiata al muro, che non c'ha neanche il cavalletto''.

Un contadino sardo va per una strada di campagna col suo fido ma vecchissimo motorino e nota un camion carico di meloni finito nel fosso a lato. Il contadino si ferma e chiede al camionista:

''Ehilà, che è successo?''

''Sono uscito di strada e non riesco a riportare il camion in carreggiata. Per favore, vada al paese più vicino e chieda aiuto''

''Non è necessario - risponde il contadino - ho con me una corda, agganciamo il camion al motorino e lo tiriamo fuori''

''Ma che dice?''

''Su, coraggio, proviamo!''



Così fanno: agganciano il camion al motorino, il camionista sale, vede il contadino dare gas, una enorme nube nera esce dal motorino, impedendogli la visuale, ma il camionista sente un violento strattone e in pochi secondi si ritrova col camion in strada. Impressionato, esclama:



''Incredibile! Quando racconterò che un ciclomotore ha tirato fuori da un fosso un camion carico di meloni, nessuno mi crederà''

''Eh - risponde il contadino - quando lo racconterò io, che sono rimasto senza miscela e ho dovuto tirarlo fuori a pedali...''.

Toni è fidanzato da anni con Santuzza, ma non la sposa adducendo come scusa il poco denaro. Va spesso a casa sua, ma lei non vuole concedersi prima delle nozze su consiglio della madre: ''Se cedi alle sue richieste non ti sposerà mai''. Toni non riesce a far fronte a questo periodo di digiuno finchè un giorno, mentre si trova sull'aia della sua azienda agricola, vede una bella capra che pascola tranquilla. Allora le va dietro, si slaccia i pantaloni e... fa sua la capra! Questa, sentendo il suo padrone dietro stringe a più non posso, e inizia a correre con Toni che urla dal dolore per la stretta inaspettata. Toni si aggrappa alle corna e con un urlo si fa trascinare dalla capra. Questa correndo va verso la casa di Santuzza, la fidanzata di Toni. La suocera udendo le urla sbircia dalla finestra e vede una cosa bassa che corre alzando un polverone, riconosce Toni, chiama la figlia e le dice: ''Guarda! I soldi per sposarti non li trova, ma per la moto con i manubri bassi hai visto che li ha trovati?''.