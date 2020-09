NOVITÀ 2021 Indian Motorcycle rinnova la propria gamma per il 2021 e presenta due novità: Roadmaster Limited - qui la prova del nostro Giorgio della Challenger Limited - e Vintage Dark Horse. Scopriamo i due nuovi modelli e come cambiano le altre moto già presenti in gamma.

DUE NUOVI MODELLI La Roadmaster Limited 2021 si contraddistingue per finiture e comfort di prima qualità. Su tutti i sedili riscaldati e raffreddati ClimaCommand, Apple CarPlay, baule da turismo, carenature inferiori con prese d'aria regolabili, manopole riscaldate e parabrezza regolabile con un pulsante. Borse laterali e baule posteriore - capacità complessiva oltre 140 litri - hanno la chiusura centralizzata, le pedane del passeggero sono regolabili, l'accensione è senza chiave e ci sono il monitoraggio della pressione degli pneumatici e illuminazione full LED, oltre ad ABS e cruise control, naturalmente. La Vintage Dark Horse 2021 si caratterizza per il look in nero e la presenza delle borse laterali in vera pelle, telaio touring e ammortizzatore ad aria posteriore touring, nonché il sistema di disattivazione del cilindro posteriore. Anche qui ci sono i riding mode, ABS, cruise control e accensione senza chiave.

KIT DI AGGIORNAMENTO Molti dei nuovi kit 2021 sono disponibili separatamente anche su modelli precedenti: è il caso dei sedili ClimaCommand, che si adattano a tutte le moto con motore Thunderstroke, dal 2014 in poi, o delle luci Pathfinder S LED, per la maggior parte dei modelli Chieftain, Roadmaster e Challenger. Apple CarPlay, inoltre, sarà disponibile di serie su tutti i modelli Roadmaster, Chieftain e Challenger 2021 dotati del sistema di visualizzazione Ride Command con navigatore, che consentirà di selezionare musica, rispondere alle chiamate e molto altro, anche in movimento. C'è poi un bauletto gigante da 64 litri disponibile per Challenger, un kit di altoparlanti PowerBand Audio più potente del 50%, così come una vasta gamma di sissy bar, imbottiture per lo schienale e persino pedane passeggero. Aggiornamenti interessanti anche per Scout, che beneficia di nuovi colori e una lunga serie di accessori.

DISPONIBILITÀ E PREZZI La gamma 2021 Indian sarà disponibile nei prossimi mesi e i prezzi dei vari modelli verranno anch'essi comunicati in seguito. Vi terremo aggiornati.