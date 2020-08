SODALIZIO RINNOVATO La partnership tra la casa motociclistica più antica degli Stati Uniti e la più famosa azienda di whiskey del mondo continua. Indian Motorcycles e Jack Daniel's uniscono ancora le forze per creare una nuova limited edition, e stavolta i modelli scelti sono la maxi touring Roadmaster Dark Horse e il whiskey Gentleman Jack. Le 107 unità previste per questa limited edition sono state commissionate allo specialista americano Klock Werk Custom Cycles.

DETTAGLI La versione Gentleman Jack si presenta con una tinta bicolore Whiskey Pearl ispirato ai colori che il Jack Daniel's assume durante le fasi di invecchiamento e distillatura. Bella la finitura ceramica Oakwood sul motore, a impreziosire il propulsore da 1.890 cc capace di 168 Nm di coppia. Questa versione dispone inoltre della fanaleria anteriore full LED con luci supplementari, e della nuovissima sella ClimaCommand Rogue che rinfresca o riscalda il guidatore, impreziosita con il logo Jack Daniel's. Non manca il nuovo infotainment ora compatibile con Apple CarPlay e uno stereo PowerBand da 600 Watt, manopole riscaldabili e plexiglas regolabile elettricamente.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA Solo 107 Gentleman Jack's saranno vendute in tutto il mondo, e sarà possibile ordinarla solo da settembre. Tuttavia, come le altre limited edition di Indian Motorcycles e Jack Daniel's, è probabile che non arriverà in Italia. Il prezzo è di 38.999 dollari, e le moto arriveranno solo a partire dal 2021.