Horwin EK3, promo estiva per lo scooter elettrico da città

Parabrezza e portapacchi inclusi nella promo estiva di Horwin. La promozione valida fino a fine settembre. I finanziamenti a tasso zero

Presentato lo scorso anno, EK3 è il primo scooter elettrico di Horwin, brand della galassia Vent, accreditato di un motore da 6,2 kW di potenza e 195 Nm di coppia massima, una velocità di punta di 95 km/h e un’autonomia di circa 100 km, ideale per il commuting urbano a cui è destinato. Spazioso, con una posizione di guida comoda e dimensioni da metropoli europee, Horwin EK3 prevede di serie la frenata combinata CBS, fari a LED, avvio senza chiave, cruise control, retromarcia, antifurto e pneumatici anti-foratura. Lo scooter è disponibile in quattro colori: bianco, nero, grigio e rosso.

Horwin EK3, le promozioni estive, qui nella colorazione rossa

LA PROMOZIONE Per prepararsi alla ripresa delle attività (lavorative e scolastiche) dopo l’estate, Horwin ha lanciato una promozione per chi acquista il suo EK3, e che permette di ricevere parabrezza e portapacchi originali inclusi nel prezzo del veicolo, per un valore complessivo di 235 euro. La promozione è valida fino al prossimo 30 settembre, acquistando uno scooter elettrico presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Horwin EK3, le promozioni estive, lo scooter elettrico nella versione grigia

I FINANZIAMENTI Al momento dell’acquisto è anche possibile stipulare un finanziamento (in collaborazione con Agos) a tasso zero: prezzo al pubblico di 4.690 euro franco concessionario, finanziamento in 24 rate da 170,83 euro, con anticipo di 690 euro; TAN 0,00%, TAEG 3,95%. Importo finanziabile da 1.800 a 4.000 euro, prima rata dopo 30 giorni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/07/2022