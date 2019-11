Autore:

La Redazione

REBEL 500 IN VIDEO Tra le novità di Honda a EICMA 2019 c’è anche la cruiser compatta Rebel 500. Nessuna rivoluzione qui, solo alcuni accurati aggiornamenti, a partire dal motore, da 46 CV e in linea con le normative Euro5. Il bicilindrico parallelo da 471 cc con raffreddamento a liquido e distribuzione a 8 valvole deriva da quello della serie CB500 ma è stato modificato per adattarsi a una custom. La maggiore novità della Honda Rebel 500 2020 è l'aggiornamento tecnologico, che prevede nuove luci a LED per il faro anteriore, posteriore e frecce e nuova strumentazione LCD. Dal look ancora più aggressivo è la versione Plus. Scopri di più nel nostro video live da Eicma 2019.