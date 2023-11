EICMA 2023: le novità CFMOTO, dalla famiglia MT alle concept, raccontate da Luca Tantari. Video

PUNTARE IN ALTO Luca tantari, Brand Manager CFMoto, ci racconta l'aggressiva strategia di CFMoto, che punta a diventare un power sport premium brand e a strutturarsi come vera e propria Casa madre, con lo sviluppo di un primo motore, il tre cilindri, posizionandosi in maniera stabile e molto competitiva sul mercato italiano. CFMoto, come altri brand presenti a EICMA 2023 risponde alle domande e ai trend del mercato in questo momento, proponendo modelli enduro adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze, come la 700 MT, in arrivo a gennaio 2024 al prezzo di 6.380 euro, o la 450 MT, in arrivo a marzo, 45 CV, ruota da 21'' all'anteriore per un look molto off-road. Tutte le moto sono dotate della tecnologia più aggiornata, secondo la policy di CFMoto. Non va dimenticata la CLC, una custom 450, anch'essa in arrivo a marzo 2024.

VEDI ANCHE

FUTURO PROSSIMO CFMoto mostra i muscoli facendo pregustare a EICMA 2023 le novità che arriveranno a fine 2024: la 800 MTX concept e la 125 concept, a completare la gamma.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023