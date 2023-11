EICMA 2023: le novità allo stand Benelli raccontate da Gianni Monini Video

Molte le novità per Benelli a EICMA 2023, dalle enduro stradali di piccola cilindrata, come la BKX 300, fino alle sportive 500

PIATTO RICCO Tante le novità quest'anno per Benelli, che conferma la propria volontà di essere leader di mercato nel segmento delle cilindrate medio alte. Le proposte a EICMA 2023 spaziano dalle enduro stradali di piccola cilindrata, come BKX e la BKX S 125 e 300, ma vedono anche il ritorno di Benelli nel segmento delle sportive, con due novità in arrivo nel 2024, la TNT500 e la Tornado 500, pensate principalmente per il mercato asiatico.

VEDI ANCHE

WHAT PEOPLE WANT Gianni Monini, Italia Sales Manager di Benelli, ci parla della strategia di Benelli, incentrata sulla produzione di modelli che rispondano alle reali esigenze del mercato, nello specifico moto enduro stradali, come l'ultima arrivata, la TRK 702X, che si aspettano diventi nel 2024 la moto più venduta d'Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023