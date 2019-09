Autore:

Federico Sardo

BAD BOYS 3, IL TRAILER È uscito oggi il trailer del prossimo capitolo della divertentissima saga di Bad Boys, interpetata dalla coppia Will Smith e Martin Lawrence nei panni di due poliziotti di Miami. Il nuovo film, Bad Boys For Life, rappresenta il terzo capitolo della saga, e arriva sugli schermi a ben diciassette anni di distanza dal capitolo precedente. E, come sempre, i motori hanno un ruolo non esattamente marginale.

LE AUTO DI BAD BOYS Non si tratterà di Fast and Furious, ma la saga di Bad Boys è sempre stata zeppa di inseguimenti automobilistici a tutto gas e di bolidi notevoli. Se nel primo capitolo le auto protagoniste del film erano una Porsche 911 Turbo serie 964 nera e una Shelby Cobra, nel secondo c'erano due Ferrari: la 550 e la 575. E anche un'indimenticabile Hummer H2 Adventure gialla. A giudicare dal trailer, a fare la parte del leone in Bad Boys For Life sarà una Porsche 911 Carrera 4S 2020. Potete ammirarla qui sotto.

QUANDO ESCE La data di uscita di Bad Boys For Life è prevista per il 17 gennaio del 2020 negli Stati Uniti, mentre ancora non ci sono dettagli precisi per quanto riguarda l'arrivo sul grande schermo in Italia.

LA SAGA La serie di Bad Boys, con il suo primo capitolo uscito nel 1995, è stata l'esordio registico di Michael Bay, diventato poi uno dei nomi di riferimento di Hollywood per quanto riguarda i film di azione e spettacolari, soprattutto grazie alla saga di Transformer. Nel 2003 il secondo capitolo, sempre con gli stessi Will Smith e Martin Lawrence come attori protagonisti, nei panni dei detective della Narcotici Marcus Burnett e Mike Lowrey.

BAD BOYS FOR LIFE Nel 2020 arriverà nelle sale Bad Boys For Life e per la prima volta la regia non sarà nelle mani di Michael Bay, che passa la mano alla coppia fissa formata da Adil El Arbi e Bilall Fallah: giovani registi belgi. Nel cast del nuovo film, di cui per ora è disponibile soltanto una sinossi molto vaga, compaiono anche la star di High School Musical Vanessa Hudgens e il famoso reggaetonero Nicky Jam, già protagonista anche di una serie su Netflix dedicata alla sua vita.