Autore:

Claudio Todeschini

ANTICIPAZIONE VIDEO Manca una settimana esatta alla presentazione ufficiale della nuova Skoda Octavia 2020, e per tenere alta l’attenzione di tutti la casa ceca ha pubblicato un brevissimo video teaser della sua nuova media.

POCHI, SFIZIOSI SECONDI Il filmato dura una manciata di secondi e non fa vedere granché della macchina, di cui settimana scorsa abbiamo annunciato tutti i prezzi e gli allestimenti, compresa l’apprezzata versione a metano station wagon. Rispetto ai bozzetti già visti online si riconoscono alcuni tratti del nuovo modello, tra cui il caratteristico design delle luci anteriori, che abbandona la soluzione a doppia ottica per riprendere lo stile triangolare degli ultimi modelli della casa. Pochi gli elementi di spicco che emergono dal video: la “gobba” del logo che si intrufola nella calandra anteriore è meno pronunciata, mentre sopra il lunotto posteriore si intravede uno spoiler piuttosto pronunciato.

LED DAVANTI E DIETRO Appaiono diversi anche alcuni elementi della versione definitiva rispetto all’immagine del configuratore trapelata qualche settimana fa: le luci anteriori del video non sono altrettanto lunghe e affusolate, e sembra differente anche la forma degli specchietti esterni. Confermata invece la presenza di luci a LED anteriori, volendo anche in versione full-LED Matrix, con due nette “L” luminose che separano i moduli principali. Tecnologia LED anche per i fanali posteriori, dove si vede all’opera la funzione animata di Coming/Leaving Home.

ANCORA UNA SETTIMANA D’ATTESA La presentazione mondiale del modello 2020 della Skoda Octavia si terrà il prossimo 11 novembre nella città di Praga. Continuate a seguirci, se non volete perdervi niente dell’annuncio del modello di punta della casa ceca!