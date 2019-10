Autore:

Dario Paolo Botta

QUALCHE DETTAGLIO IN PIÚ Il debutto della quarta generazione di Skoda Octavia sembra imminente, il nuovo modello della berlina boema dovrebbe infatti mostrarsi al pubblico il prossimo 11 novembre. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web, un’immagine trapelata dal configuratore ufficiale della Casa di Mladá Boleslav. La foto arriva direttamente dal forum ceco Skoda Home, che a sua volta ha ripreso quanto apparso su Autoblog.nl. Lo scatto sembra coerente con i bozzetti preparatori rilasciati da Skoda negli scorsi mesi, il che ci induce a pensare, che il modello che vedremo a novembre non sarà poi tanto diverso.

COSA CAMBIA Per quanto riguarda stile e design non sono all’orizzonte stravolgimenti significativi, cambia il frontale con dei nuovi proiettori a LED che ricordano quelli di Skoda Scala. Osservando l’anteriore di nuova Skoda Octavia si notano alcuni elementi stilistici, che riprendono quanto già visto sul facelift di Skoda Superb, con linee nette e razionali. Il posteriore resta celato, tuttavia per averne un’idea possiamo osservare i rendering ufficiali Skoda, che qui riproponiamo.

MOTORI E VERSIONI Skoda Octavia 2020 porterà al debutto importanti aggiornamenti per la piattaforma modulare MQB. Queste modifiche le permetteranno di montare nuovi propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid. Confermate le motorizzazioni Diesel e benzina, oltre al 1,6 l TDI e al 2,0 l TDI, in gamma non mancheranno il 1,0 l 3 cilindri e 1,5 l turbobenzina. Skoda Octavia sarà disponibile sia in configurazione 5 porte che con carrozzeria station wagon. Nessun dettaglio per quanto riguarda invece i prezzi, che con ogni probabilità verranno comunicati nelle prossime settimane.