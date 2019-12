VIDEO IMPERDIBILE I video degli onboard dei rispettivi ''hot laps'' realizzati a Valencia nel corso dell'evento ormai noto a tutti come lo scambio del secolo, sono stati pubblicati oggi da Monster Energy, lo sponsor della manifestazione nonché organizzatore della giornata del Ricardo Tormo, andata in scena lo scorso 9 dicembre, durante la quale Lewis Hamilton ha ceduto la sua Mercedes F1W08 a Valentino Rossi e, viceversa, il Dottore ha fatto salire in sella alla sua Yamaha YZR-M1 l'asso della Formula 1. 15 titoli mondiali in pista conteomporaneamente per una giornata emozionante, tramandata ai posteri grazie a queste immagini che abbiamo unito per voi in un unico, imperdibile, filmato. I puristi e i fan dell'uno o dell'altro campione possono comunque gustare i singoli video messi a vostra disposizione, li trovate scorrendo la galleria in fondo. Buona visione!