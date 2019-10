Autore:

Dario Paolo Botta

READY TO GO! EICMA 2019 si fa sempre più vicino, in attesa del debutto ufficiale di KTM 1290 Super Duke R, in programma il prossimo 5 novembre, l’Azienda austriaca ha rilasciato un nuovo video della sua nuova hyper naked. È vero, per apprezzarne linee e forme è necessario avere un occhio attento e lesto, ma le immagini non tradiscono, si tratta proprio della punta di diamante della Casa di Mattighofen.

DALLA PISTA ALLA STRADA Stando a quanto trapelato, la nuova super naked KTM potrebbe subire un upgrade delle cubature, con una cilindrata maggiorata rispetto alla versione precedente. Molte delle soluzioni tecniche adottate sulla nuova 1290 Super Duke R 2020 sono frutto dell’esperienza maturata dal Costruttore sulle piste dalla MotoGP. Il teaser, registrato sul tracciato spagnolo di Almeria, ci consente inoltre di apprezzare il ruggito dello scarico firmato Akrapovic.

ANCORA PIÚ POTENTE? A spingere la nuova KTM 1290 Super Duke R ci penserà, quasi sicuramente, il collaudato motore bicilindrico a V da 1.301 cm³ Euro 4, in grado di sviluppare una potenza di 177 CV per una coppia massima di 141 Nm. Alcune indiscrezioni parlano di un (probabile) aumento della cavalleria, con conseguente incremento delle performance.

TECNICA E PREZZO Confermata invece la struttura tubolare a traliccio al cromo-molibdeno per quanto riguarda il telaio. All’anteriore troviamo poi sospensioni WP a steli rovesciati e al posteriore un monoammortizzatore WP con escursione di 156 mm. L’impianto frenante conta invece di pinze freno Brembo Stylema. Nessuna informazione sui prezzi, sappiate però che la KTM 1290 Super Duke R attualmente in vendita attacca 17.505 euro.