Autore:

Salvo Sardina

ALTRO TEASER Nelle scorse ore, Hyundai aveva pubblicato un misterioso teaser che svelava lo sviluppo di una nuova vettura da corsa realizzata dal dipartimento Hyundai Motorsport di Alzenau. Una macchina rivoluzionaria che, si legge nella nota rilasciata dalla casa di Seul, proietterà il brand nella nuova era delle competizioni a emissioni zero. Sul canale Youtube ufficiale Hyundai è adesso possibile gustarsi una video anticipazione della nuova vettura da corsa elettrica che sarà presentata a settembre nel prossimo salone di Francoforte.

I30 N ELETTRICA? Lo ammettiamo: per un momento siamo stati sfiorati dalla suggestione di una monoposto full electric pronta a competere in Formula E. Pensiero stupendo ma evidentemente non (ancora) nei programmi della Casa: dalla prima misteriosa immagine è infatti subito apparso abbastanza chiaro che la vettura in questione era a ruote coperte. E il video in effetti svela ulteriori dettagli che lascerebbero intuire la progettazione di una omologa elettrica della Hyundai i30 N Tcr che ha vinto l’ultimo Wtcr nelle mani di Gabriele Tarquini. Ci saranno anche i coreani dunque al debutto dell’E-TCR, la versione a zero emissioni del mondiale turismo? Per ulteriori conferme basterà attendere l’IAA di Francoforte…