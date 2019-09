Autore:

Matteo Gallucci

RESTYLING TIME Dopo 3 anni di onorato servizio la berlina elettrica di Hyundai si rinnova, poco, esteticamente e migliora l'autonomia, la capacità delle batterie, la potenza e prestazioni del suo motore elettrico. A livello estetico cambia la firma luminosa dei fari, ora a LED, sia all'anteriore sia al posteriore. La mascherina viene ridisegnata e mostra il logo Hyundai più grande e centrale con due sportelli ai lati che si possono aprire per raffreddare le componenti all'interno del cofano. Per distinguerla c'è anche un nuovo disegno per i cerchi in lega studiato appositamente per aumentare l'efficienza aerodinamica della vettura.

COM'È DENTRO Il rinnovamento lo troviamo anche all'interno dove il sitema di infotainment viene dotato di un grande schermo touch screen da 10,25 pollici con Android Auto e Apple CarPlay. I comandi a sfioramento coinvolgono anche il climatizzatore mandando in pensione le vecchie rotelle e pulsanti della precedente versione. Anche il cruscotto viene aggiornato: ora è completamente digitale a colori da 7''. I materiali di rivestimento della plancia non sono più plastiche dure ma materiali soft touch in finta pelle con imputure a vista. La qualità percepita è più alta rispetto al passato e le dimensioni rimangono invariate: 4,47 x 1,82 x 1,45 metri e 2,70 metri di passo. Purtroppo anche le dimensioni del baule rimangono invariate e con i suoi 357 litri risulta essere più piccolo rispetto a quello delle principali competitor elettriche.

PIÙ AUTONOMIA E POTENZA La più grande differenza con il passato lo abbiamo nel comparto motore e batterie. La potenza disponibile cresce di 16 CV raggiungendo quota 136 cavalli di potenza massima. La batteria viene maggiorata e passa da 28 a 38,3 kWh (+36%). L'autonomia accreditata cresce a 311 km secondo di ciclo omologazione WLTP). La vettura è dotata di un cavo di ricarica da 7,2 kW al posto di 6,6 kW della versione uscente. Così il costruttore dichiara un tempo di 54 minuti per ricaricare dell'80% la batteria dell'auto.

APP BLUELINK Ora con il restyling 2019 di Hyundai Ioniq Electric si aggiunge la connessione internet che include 5 anni gratuiti per consultare il meteo, traffico, mappe e posizioni delle tanto ricercate colonnine di ricarica. Il tutto è gestibile tramite l'app dedicata Bluelink dal nostro smartphone con cui possiamo da remoto chiudere/aprire la vettura, i suoi finestrini, climatizzarla, controllare il livello di carica della batteria e lo stato di liquidi e pressione pneumatici.

USCITA E PREZZO La Hyundai Ioniq Electric 2019 è già disponibile presso i concessionari italiani al prezzo di listino di 41.000 euro. Durante la fase di lancio Hyundai Italia sconta di 1.000 euro la propria vettura che usufruisce anche del massimo contributo ecobonus pari a 6.000 euro con rottamazione.