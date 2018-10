Autore:

Simone Dellisanti

VIA WIRELESS Volkswagen e Siemens hanno siglato una partnership per migliorare le strade e gli incroci di Wolfsburg. Le due case stanno creando nuove tecnologie che possano permettere lo scambio di dati e informazioni tra i veicoli e le infrastrutture. Il sistema sviluppato da Siemens utilizza la tecnologia Car2X WLANp (la trasmissione dei dati via reti wireless) ed è attualmente in fase di test sulle strade della città di Wolfsburg, la cittadina nata dalla fabbrica e dagli stabilimenti della Volkswagen.

VIABILITA' E SICUREZZA Attraverso questa tecnologia i veicoli Car2X saranno in grado di elaborare le informazioni che vengono dalle strade e dagli incroci per informare il conducente, per esempio, del timer dei semafori o se sta per passare un ciclista presso il suo incorcio. Gli incroci, i semafori e le strade intelligenti, con tecnologia Car2X, sono in via di sviluppo prevalentemente per migliorare il flusso di traffico e la viabilità, soprattutto, delle aree abitate. Si spera, però, che questo progetto contribuisca anche alla sicurezza stradale in generale.

LA TECNOLOGIA... Manfred Fuhg, responsabile di Siemens Mobility Germany, ha dichiarato: "Gli incroci di Wolfsburg dotati di tecnologia radar per sensori sono in grado di aumentare significativamente la precisione nella rilevazione di pedoni e ciclisti. Le informazioni che i veicoli non sono in grado di rilevare sono fornite per loro da incroci complessi dotati della nostra tecnologia Car2X WLANp".

...PER LA CITTA' Klaus Mohrs, sindaco della città di Wolfsburg: "Le città di Wolfsburg e Volkswagen si sono prefissate l'obiettivo di diventare una città modello digitale. Quando i semafori e le automobili comunicano, i vantaggi della digitalizzazione diventano tangibili per molte persone."