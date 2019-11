GAMING MOBILE Ci sono telefoni e telefoni. Ci sono quelli che vanno bene un po’ per tutto, che per l’uso che se ne fanno non richiedono grandi prestazioni o chissà quali caratteristiche di punta, e quelli che invece puntano a dare il massimo. I telefoni che piacciono agli appassionati di tecnologia e gamer, categorie spesso sovrapponibili, e che possono trovare validi compagni di strada nei nuovi telefoni ROG Phone II di Asus.

REPUBLIC OF GAMERS Dietro l’acronimo ROG si nasconde la dicitura Republic of Gamers, brand di Asus che dal 2006 si focalizza sullo sviluppo di soluzioni specifiche per l’ambito videoludico: schede madri, schede grafiche, notebook, monitor, e da un paio d’anni anche smartphone. Del resto, videogiocare in mobilità non è più un tabù, e quindi perché non dotarsi di uno “strumento” adeguato? La nuova gamma gaming di telefoni ASUS alza ulteriormente l’asticella della potenza disponibile nel palmo della propria mano, con due telefoni che puntano tutto su potenza, velocità e capacità di archiviazione.

TOP DI GAMMA Il ROG Phone II Ultimate Edition è il modello più performante di tutti, con il potente processore Snapdragon 855+, ben 12 GB di RAM e la incredibile capacità di storage di 1TB, valori paragonabili (se non superiori) a quelli di molti computer, portatili e non. Per poter gestire tutta questa potenza, il telefono incorpora un sistema di raffreddamento a camera di vapore in vetro chiamato 3D GameCool II. Disponibile in colorazione nero opaco, il ROG Phone II Ultimate Edition include nella confezione anche gli auricolari, la ventola e la cover bumper.

SUL PODIO Completano la gamma le versioni Strix ed Elite, che montano a bordo rispettivamente 8 e 12 GB di RAM, e hanno una capacità di archiviazione di 128 GB e 512 GB. Invariato il processore, così come la presenza del sistema di raffreddamento a camera di vapore. Il colore è in nero lucido, con elemento decorativo ROG Strix per la versione che ne porta il nome.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il prezzo consigliato di vendita per il ROG Phone II Ultimate Edition è di 999 euro, che scendono a 899 per la versione Elite, e a 699 per quella Strix. I ROG Phone II Strix ed Elite sono disponibili sullo shop ASUS e nei negozi Unieuro. Solo online, invece, sullo shop ASUS, il modello Ultimate Edition.