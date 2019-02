Autore:

Simone Dellisanti

ECCOLO Asus ha annunciato oggi l’arrivo in Italia del nuovo ZenFone Max Pro (M2), il fratello maggiore del precedente modello M1 che porta in dote prestazioni migliorate, maggiore durata della batteria e una fotocamera di ultima generazione.

PROCESSORE Sotto il cofano dell’Asus ZenFone Max Pro (M2) romba il Qualcomm Snapdragon 660 (11% più veloce rispetto alla generazione precedente) per offrire una potenza fluida e reattiva. Lo schermo è un FHD+ (2280 x 1080) ad alta risoluzione da 6,3 con aspect ratio 19:9, ma la vera chicca è la capienza della batteria integrata che raggiunge ora i 5000mAh che secondo i dati fornitoci da Asus permettono 35 giorni di standby 4G, 45 ore di conversazione in 3G, 10 ore di gioco mobile consecutive e la possibilità di godere di 19 ore di contenuti su YouTube o di navigare sul Web tramite Wi-Fi per un massimo di 23 ore.

BATTERIA Con una batteria cosi capiente sarà possibile guardare l’intera nuova stagione de Il Trono di Spade 8 senza doversi preoccupare di attaccare lo smartphone alla corrente elettrica. Butta caso che siete pure dei ‘serie tv addicted’ e vi piace fare le ore piccole seguendo le gesta dei vostri eroi fino ad addormentarvi con il telefono in mano, ora non dovrete più neppure preoccuparvi delle cadute accidentali dovute ai colpi di sonno, poiché l’Asus ZenFone Max Pro (M2) ha tutta la parte anteriore protetta dal vetro resistente Corning Gorilla Glass 6.

FOTOCAMERA Senza parlare poi della doppia fotocamera con sensore intelligente Sony, le funzionalità NFC integrate e uno scompartimento a tre slot che permette di utilizzare una doppia scheda SIM e una microSD fino a 2TB, per espandere la memoria.

ESTETICA ZenFone Max Pro (M2) si presenta sul mercato con la nuova finitura Wave, creata utilizzando un rivestimento lucido a 16 strati, che permette allo smartphone di mostrare un gioco di luci e ombre mutevole. Estetica curata,quindi, senza dimenticare l’ergonomia: il design posteriore con curvatura 3D è comodo da impugnare e permetterà di avere una presa più salda.

PREZZO L’Asus ZenFone Max Pro (M2) è disponibile in Italia a partire dal 23 gennaio su ASUS e-shop, presso gli ASUS Gold Store e - in anteprima retail - presso Unieuro, ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ (IVA inclusa) in duplice colorazione Midnight Blue e Cosmic Titanium. All’interno della confezione è inclusa anche una custodia bumper morbida trasparente e un set di auricolari compatibili ASUS.

SISTEMA OPERTIVO ‘Last but not least’, a partire da fine gennaio, sarà rilasciato l’aggiornamento al più recente Android Pie, il nuovissimo sistema operativo del robottino verde Android.