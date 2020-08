DALLA CINA CON FURORE Il fatto che dietro ci sia il gruppo asiatico Vivo non dice molto di più al grande pubblico nostrano, per cui il brand cinese iQOO rimane semi-sconosciuto. Certamente più nota è BMW, che ha concesso allo specialista dell'hi-tech l'uso del suo marchio per realizzare due edizioni speciali del nuovo top di gamma. iQOO 5 Pro è infatti disponibile anche nelle due colorazioni Track Version e Legendary Edition: la prima con dorso che replica l'aspetto della fibra di carbonio; la seconda con dorso in pelle, decorato in modo da evocare l'iconica banda tricolore tricolore M Motorsport.

ANDROID 10 INSIDE

RICARICA ULTRAVELOCE Gli iQOO 5 Pro sono smartphone Android 10 dotati di display AMOLED ultra-panoramico da 6,5 pollici. La caratteristica più significativa è la ricarica ultraveloce consentita dalla tecnologia a 120 W, che permette un rifornimento completo della batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti e di recuperare fino al 50% di autonomia con uno ''splash and go'' di appena 5 minuti. Tempi degni di un pit stop. E non manca una triplice fotocamera con capacità di riprese video in 8k: con obiettivo principale Samsung da 50 Mpixel, affiancato da un fish-eye da 13 Mpixel e da un grandangolo da 8 Mpixel con zoom ottico 5x e ibrido 60x.

LO ZAMPINO DI SAMSUNG

QUANTO COSTA? Sotto al cofano degli smartphone BMW M Motorsport troviamo un motore ed equipaggiamenti da veri top di gamma, che strizzano l'occhio al gaming. Il processore è uno Snapdragon 865 con tecnologia octa-core a 7 nm, affiancato da chip grafico Adreno 650 e, a scelta, 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 GB di archivio (anche questi forniti da Samsung). Il collegamento alla rete è compatibile con la nuova tecnologia 5G e i telefoni sono Dual-Sim. In vendita in Cina a partire dal 24 agosto, i prezzi al cambio attuale vanno da circa 610 a circa 670 euro. Resta da vedere se verranno mai importati in Italia.

SCHEDA TECNICA iQOO 5 Pro Special Edition BMW M Motorsport