Autore:

Emanuele Colombo

ULTIMO MIGLIO Al Salone di Hannover Groupe Renault presenta Renault EZ-PRO, concept per un veicolo per le cosiddette consegne dell'ultimo miglio, ossia il recapito delle merci all'utente finale: un'esigenza sempre più sentita con il successo di e-commerce e acquisti online.

IN CONVOGLIO O DA SOLI Renault EZ-PRO è un sistema di veicoli robot elettrici e a guida autonoma, in grado di procedere in convoglio oppure muoversi autonomamente. A bordo del primo robo-pod trova posto un supervisore del servizio in carne e ossa, incaricato della gestione della propria flotta, della pianificazione del percorso e delle consegne vere e proprie.

CONSEGNE PERSONALIZZATE L'utente finale potrà scegliere orario e posizione della consegna, monitorarla in tempo reale tramite dispositivi mobili e decidere se ricevere il suo pacco dal supervisore o accedere agli armadietti self-service nei robo-pod senza conducente. Questi armadietti, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possono essere aperti dal destinatario tramite un'applicazione di telefonia mobile.

VERSO LE SMART CITIES "Renault EZ-PRO mostra la nostra visione della consegna dell'ultimo miglio integrata con l'ecosistema delle città intelligenti di domani e le esigenze dei professionisti”, dice Ashwani Gupta, Senior Vice President di Alliance, LCV. “Questo concetto è una soluzione che sbloccherà innumerevoli opportunità per i nostri vari partner, come dimostriamo oggi con DPD Group, Lomi Coffee, Piper-Heidsieck e Patrick Roger ".

A OGNUNO IL SUO EZ-PRO ha un accesso frontale per il supervisore, si controlla tramite un joystick e può essere allestito con moduli personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti: sia che si tratti di corrieri espressi sia di rivenditori, artigiani o altro. “La consegna dell'ultimo miglio costituisce il 30% del traffico nelle città, un onere che EZ-PRO può aiutare ad alleviare”, dice Renault.

CONNESSI CON LA CITTÀ L'idea è che EZ-PRO possa ridurre il numero di veicoli in circolazione durante l'ora di punta e a ridurre gli ingorghi dovuti alle cattive abitudini di guida dei conducenti (per esempio i furgoni abbandonati in doppia fila). E per una circolazione ancora più scorrevole, il robo-pod sarà connesso alle infrastrutture cittadine come i semafori e il centro di controllo del traffico.