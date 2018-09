Autore:

Giulia Fermani

LA SUPERCAR DEGLI SMARTPHONE Dopo Find 7, OPPO porta la tecnologia VOOC Flash Charge al livello 2.0 con il nuovo OPPO Find X, da oggi in distribuzione e presto disponibile anche nella versione Automobili Lamborghini Edition.

OPPO FIND X Da 0 A 100 in soli 35… minuti: queste sono le potenzialità della tecnologia di ricarica del nuovo smartphone OPPO Find X. Caratterizzato anche da uno schermo curvo panoramico Amoled (Active Matrix Organic Light Emitting Diode; fa parte della famiglia degli OLED, ovvero i LED organici) da 6,4 pollici, che fa registrare un rapporto schermo superficie del 93,8%, e dal sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale, che oltre a essere una novità per un telefono Android risulta più sicuro dell'ormai classico sistema di riconoscimento con impronta digitale. Le possibilità di errore stimate sono appena una su un milione: praticamente le stesse che avete voi di rispondere correttamente alla domanda "caro, noti qualcosa di diverso?" pronunciata da vostra moglie.

I PREZZI E LA VERSIONE SPECIALE LAMBORGHINI Il nuovo OPPO Find X è disponibile in due colori, Bordeaux Red e Glacier Blue, offre 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e monta una fotocamera frontale da 25 MP e due fotocamere posteriori da 20 MP + 16 MP. Costa 999 euro, prezzo che include una sostituzione gratuita dello schermo e della scocca posteriore durante il primo anno di vita e tre anni di garanzia. In cosa differisce la versione dedicata a Lamborghini? Il modello ispirato alle supercar di Sant'Agata presenta un design ad hoc, che all'esterno sostituisce l'effetto sfumato del modello di base con una trama lavorata simil fibra di carbonio. Una volta sbloccato, il Find X del Toro mostra un'inedita interfaccia nera. Scheda tecnica alla mano, a lievitare nella versione Lamborghini non sarà solo il prezzo -1699 euro- ma anche la capacità di memoria, che arriverà a 512 GB. Rimanete sintonizzati per non perdervi la data ufficiale di uscita dell'OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition.