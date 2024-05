Old School Rally: un nuovo titolo ispirato al mitico Sega Rally. Video

Il retro-gaming è di gran moda, oggi, anche quando si tratta di racing game. Sono molti i casual-gamers che vogliono immergersi all'istante in un'azione di tipo arcade come quella del mitico Sega Rally, piuttosto che scervellarsi a trovare il miglior assetto in titoli come Assetto Corsa. Ed ecco che Frozen Lake Games anticipa nel video qui sotto un titolo in uscita nel corso del 2024, con una solida grafica a 32 bit ispirata ai giochi degli anni 90. Signore e signori, ecco l'anteprima del gamplay di Old School Rally. Date un'occhiata al trailer che poi ne riparliamo.

QUANTE AUTO MITICHE! Fin dalle prime immagini, che spiccano per le vistose righe intese a replicare le vecchie TV a tubo catodico, Old School Rally riporta alla mente il mitico Sega Rally delle sale giochi, o l'altro classicone Colin McRae Rally uscito su PC e PlayStation nel 1998. L'atmosfera anni 90 è assolutamente perfetta. Ma una delle chicche del gioco è che accanto ai più inflazionati mostri sacri compaiono auto dell'epoca precedente, che aggiungono un tocco di originalità al tutto. Ecco dunque che alle scontatissime Subaru Impreza WRC, Toyota Celica Turbo 4WD, Lancia Delta Integrale, Audi Sport Quattro S1 Rally, Mitsubishi Lancer Evo e Peugeot 205 T16 si possono scegliere anche le meno inflazionate Lancia Fulvia HF Coupé, Mini, Alpine 110 e Fiat 131 Abarth Rally.

Old School Rally, un modello ispirato alla Lancia Fulvia HF Coupé

PROVALO IN ANTEPRIMA Sviluppato da un solo autore con la passione per i classici giochi di rally 3D, Old School Rally cerca di colmare una lacuna che manca tra i titoli più moderni. Frozen Lake Games prevede di rilasciarlo nel 2024, anticipando l'uscita ufficiale con un periodo di 6-10 mesi in cui il nuovo gioco sarà disponibile in Early Access sulla piattaforma Steam: con numerose auto e piste già disponibili e varie modalità di gioco, tra cui Rally e Prova a Tempo. Lontano dall'accuratezza grafica e fisica di tanti titoli moderni, Old School Rally cattura però per l'azione veloce e coinvolgente, proiettandoci immediatamente nelle sale giochi di un tempo con la promessa di un divertimento semplice, poco concettuale, ma decisamente selvaggio. Scommettiamo che troverà un folto pubblico pronto ad accoglierlo?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/05/2024