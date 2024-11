Quattro giochi di corse ora in offerta per Nintendo Switch

L'onda lunga del Black Friday contagia la piattaforma online di Nintendo, che per la console portatile Nintendo Switch propone quattro videogame di corse arcade con sconti fino al 90%. Di seguito le descrizioni e la durata delle promozioni.

Drag Racing Professionals: Dirt Mechanic Simulator, sulla linea di partenza

Fino al 5/12/2024, questo titolo dedicato alle gare di accelerazione è scontato del 90% sul Nintendo eShop: da 9,99 euro il prezzo è ribassato a 0,99 euro. Drag Racing Professionals: Dirt Mechanic Simulator ti fa prendere i comandi di veicoli specifici per il drag racing, da guidare nelle classiche sfide sul quarto di miglio. Grafica e fisica sono realistiche, promette Nintendo, e la Modalità Carriera ti permetterà di sviluppare il tuo personaggio: superando ostacoli, sviluppando le tue abilità e guadagnando riconoscimenti in campionato. E non mancano funzioni per potenziare il tuo dragster.

4x4 Adventure: Rocky Pathways

Parti per un emozionante viaggio in fuoristrada, per conquistare percorsi e mete avventurose, navigando attraverso percorsi accidentati. In 4x4 Adventure: Rocky Pathways devi affrontare una serie di missioni in quattro ambienti diversi, dalle colline rocciose alle distese di fango, e coi premi in denaro al raggiungimento degli obiettivi puoi acquistare nuovi veicoli o potenziare quelli che hai in garage. Fino al 14/12/2024, questo arcade di guida è in offerta sul Nintendo eShop con uno sconto dell'80%: da 9,99 euro a 1,99 euro.

VEDI ANCHE

Racing Champions: una gara con i monster truck

Formula 1, monster truck, auto da rally, in Racing Champions non hai che l'imbarazzo della scelta, vista la varietà di auto che puoi usare in questo gioco di corse con vista dall'alto. Fino al 22/12/2024 lo trovi sul Nintendo eShop con uno sconto del 60%, da 4,99 euro a 1,99 euro. Il parco auto composto da 32 vetture diverse e i 18 tracciati a disposizione garantiscono una buona longevità, esaltata dal fatto che oltre alle corse contro l'Intelligenza Artificiale in modalità giocatore singolo è possibile organizzare sfide con gli amici nella modalità multiplayer, che supporta fino a quattro giocatori contemporaneamente.

ATV Stunt Racing: Extreme Offroad Simulator

Nel simulatore di corse con ATV hai molti tracciati a ostacoli da affrontare. Dalle dune di sabbia ai passi di montagna, dalle paludi ai percorsi rocciosi. I vari ''circuiti'' sono disseminati di ostacoli, che vanno dai salti alle discese ripide, senza contare trappole di vario genere che metteranno a dura prova i tuoi riflessi. E non ci sono solo le cadute a rallentarti, ma anche i guasti meccanici. ATV Stunt Racing è ora sul Nintendo eShop con uno sconto del 20%: da 4,99 a 3,99 euro. La promozione scade il giorno 8/12/2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/11/2024