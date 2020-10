INSEGUIMENTI MOZZAFIATO Ritorna uno dei giochi di corse più divertenti e adrenalinici degli ultimi anni: l’originale Need for Speed: Hot Pursuit era uscito nel 2010, e a distanza di dieci anni si ripresenta con l’abito della festa sulle ultime console, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che PC (Steam e Origin) e Nintendo Switch.

GRAFICA MIGLIORATA La prima e più evidente novità dell’edizione rimasterizzata è la grafica del gioco, resa ancor più fluida e dettagliata. A questo si aggiunge il multiplayer asincrono di Autolog, introdotto per la prima volta con l’originale Hot Pursuit: questa funzionalità consente di connettersi online, confrontare i tempi e competere con i propri amici, come ben raccontato dal divertente trailer che trovate qui sotto. In questa edizione, Autolog permette di sfidare gli avversari su qualunque piattaforma, non solo quella su cui si sta giocando.

GUARDIE E LADRI Hot Pursuit è ambientato nella fittizia contea di Seacrest County, fatta di strade tortuose e velocissime highway, sulle quali corrono a rotta di collo supercar di ogni marca e modello, dalle Lamborghini alle Pagani, dalle Porsche alle Aston Martin. La carriera permetterà di giocare da entrambi i lati della legge, sia nei panni di piloti di corse clandestine sia di poliziotti impegnati a intercettarli, sfruttando ogni possibile strumento a loro disposizione, dalla buona vecchia sportellata alle striscie chiodate lungo la strada. Procedendo nel gioco, sia da soli che in multiplayer, si potranno sbloccare nuove sfide, auto e ricompense.

FULL OPTIONAL Need for Speed Hot Pursuit include una nuova modalità foto e tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi pubblicati in questi anni, tra cui Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed, che aggiungono diverse ore di gioco e ben trenta sfide online. Nelle settimane successive alla sua uscita verrà inoltre pubblicata l’opzione di car wrapping, per personalizzare ancor di più i propri bolidi virtuali.

QUANDO ESCE Sviluppato da Criterion Studios con la collaborazione di Stellar Entertainment, e pubblicato da Electronic Arts, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered arriverà su PC (Steam e Origin), PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 6 novembre. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile una settimana dopo, il 13 novembre. È già possibile pre-ordinare il gioco sul sito ufficiale.