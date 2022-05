Contest Supercross 5: il tracciato migliore entrerà nel campionato ufficiale 2022!

Lo studio di sviluppo milanese ha un debole per gli appassionati dei suoi videogame, che cerca sempre di coinvolgere con iniziative e contenuti che tengono vivo l’interesse anche dopo l’uscita di un gioco. È successo con Hot Wheels Unleashed, che ha visto protagonisti i videogiocatori in un contest per realizzare una livrea per le macchinine divenuta poi realtà e messa in commercio nella serie ufficiale di Mattel. E succede anche per Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (che per brevità chiameremo semplicemente Supercross 5), che ripropone anche per quest’anno il Track Editor Contest, che permette ai giocatori di creare una pista che sarà ricreata dal vero, e inclusa nel Campionato Ufficiale 2022.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: al via il contest per il track editor

TRACK EDITOR L’editor di piste è disponibile per tutti i possessori del gioco, come aggiornamento gratuito pubblicato nei giorni scorsi. L’editor mette a disposizione una serie di blocchi pre-costituiti, e una nutrita serie di strumenti per realizzare il circuito da cross dei propri sogni. Unico limite: la fantasia! L’edizione 2021 del Track Editor Contest è stata un successo strepitoso: sono stati più di 3.000 i tracciati realizzati dagli utenti. Il vincitore è UrZilchMyDad, la cui pista è stata riprodotta nella vita reale per il Round 11 del Campionato 2022 a Indianapolis.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5: il circuito che ha vinto lo scorso anno

COME PARTECIPARE Per partecipare all’edizione 2022 del Track Editor Contest è sufficiente aggiornare il gioco all’ultima versione, e realizzare una pista virtuale utilizzando l’editor presente nel gioco. Il concorso si chiude il prossimo 30 giugno: tutte le piste prodotte prima di quella data verranno esaminate da una giuria composta da professionisti del settore, che selezionerà i 25 tracciati migliori. Tra questi, una commissione tecnica deciderà quale sarà il tracciato che verrà poi ricreato e utilizzato nel campionato ufficiale.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4: schermata di gioco

IL GIOCO Supercross 5 è già disponibile dal 17 marzo 2022 su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox la feature Smart Delivery.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/05/2022