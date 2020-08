IFA VIRTUALE Tra due giorni inizierà la versione digitale di IFA 2020, il salone di Berlino dedicato alla tecnologia e che quest’anno, causa pandemia di coronavirus, si svolgerà solamente online. In attesa che apra - virtualmente - i battenti la fiera tedesca, LG ha presentato PuriCare Wearable Air Purifier, una nuova mascherina ad alto contenuto tecnologico.

MASCHERA HIGH-TECH Uno dei problemi principali, in queste settimane di riapertura e di lento, e faticoso ritorno alla “normalità”, è la scarsa qualità di molte delle mascherine fai-da-te (le cosiddette “mascherine di comunità”) e la contestuale difficoltà di trovare quelle usa e getta. La soluzione di LG utilizza ben due filtri H13 HEPA (analoghi a quelli già utilizzati in altri prodotti della casa coreana in per la purificazione dell'aria domestica), abbinati a un sensore del respiro e un doppio ventilatore.

COME FUNZIONA In questo modo, la mascherina di LG permette di respirare sempre aria pulita e filtrata; il sensore respiratorio invece si occupa di rilevare il ciclo e il volume del respiro di chi lo indossa, e regolare di conseguenza la doppia ventola a tre velocità, aumentando di giri per assistere l'aspirazione dell'aria e rallentando durante l'espirazione, così da rendere il processo più fluido.

ADATTA A TUTTI I VOLTI Il design della maschera di adatta alla forma del viso, riducendo al minimo le fuoriuscite di aria attorno a naso e mento. La sua forma, inoltre, consente di essere indossata per diverse ore. La batteria interna da 820 mAh garantisce fino a otto ore di funzionamento in modalità a bassa velocità delle ventole, e due ore in modalità ad alta velocità.

CUSTODIA IGIENIZZANTE Per mantenere sempre pulita la mascherina, LG ha realizzato anche una custodia ad hoc, dotata di luci a LED UV che permettono l’eliminazione dei germi. La custodia serve anche a ricaricare il device, e inviare una notifica all'applicazione mobile LG ThinQ quando occorre sostituire i filtri.



QUANDO ARRIVA Disponibile a partire da questo autunno (a un prezzo non ancora annunciato), LG PuriCare sarà visibile all’interno dell’esposizione virtuale organizzata da LG durante le giornate di IFA 2020, all’indirizzo exhibition.lg.com.