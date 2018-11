Autore:

Emanuele Colombo

LE DATE Se cercate offerte su smartphone, tablet, console, videogame, tv - tutti i gadget dell'hi-tech - segnatevi queste due date: venerdì 23 novembre e lunedì 26 novembre. È proprio in questi due giorni che cadono gli ormai famosi Black Friday e Cyber Monday, due ricorrenze in cui si celebra il rito dei supersconti, che possono arivare anche al 50% su Amazon e molte altre catene di negozi: online e non, come Mediaworld ed Euronics.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI Per sfruttare al meglio questa opportunità è bene essere preparati, visto che le offerte durano pochissimo e nell'arco della giornata ne fioccano a centinaia. E se un trucco utile è iscriversi alle newsletter dei vostri negozi preferiti, ecco di seguito alcune delle opportunità più ghiotte che vi aspettano: prendetene nota per preparare il vostro piano d'attacco.

IL BLACK FRIDAY DI AMAZON Quanto ad Amazon, gli articoli scontati saranno migliaia: tenete d'occhio il link www.amazon.it/blackfriday per approfittarne. I clienti Amazon Prime avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate e del recapito in 24 ore senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli (consegne in 2-3 giorni sugli altri acquisti). E se lìaffare che cercate vi sfugge o non trovate ciò che desiderate, potete risparmiare con gli articoli ricondizionati e certificati che trovate su https://www.amazon.it/amazonsecondchance, dove trovate anche le informazioni per restituire gli acquisti su cui cambiate idea.

LE OFFERTE In occasione della settimana di Black Friday, dal 19 al 26 novembre ci saranno offerte sui moltissimi dispositivi, compresi quelli più apprezzati a marchio Amazon. La lista è in continuo aggiornamento, ma questi sono quelli che vi possiamo anticipare:

Fotocamere: fino al 40% di sconto sui prodotti Canon

Wearables, trackers e bike computers: promozioni su tutta la linea Garmin

TV: sconti sui Samsung TV UHD Smart Curvi 49″/55″

Fujifilm Instax Mini 9 Flamingo Fotocamera Istantanea, 62 x 46 mm

Sony Xperia XZ2 Smartphone, Display 5.7", 64 GB, Mono Sim

Clementoni 12087 - Mind Designer Robot Educativo Intelligente

BTicino Smarther SX8000W Termostato Connesso con Wi-Fi Integrato, Fai da Te, da Muro, Bianco

Amazon Echo Dot a partire dal 16 novembre 2018 in offerta a 34,99 euro anziché 59,99 euro

Amazon Echo Plus a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 119,00 euro anziché 149,00 euro

Amazon Echo a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 59,99 euro anziché 99,00 euro

Amazon Echo Spot a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 99,99 euro anziché 129,99 euro

Il nuovo Kindle Paperwhite dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 99,00 euro anziché 129,00 euro

Tablet Fire 7, schermo da 7", 8 GB, (Nero) dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 49,99 euro anziché 69,99 euro

Il nuovo tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8”, 16 GB, nero dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 69,99 euro anziché 99,99 euro

Fire TV Stick dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 49,99 euro anziché 59,99 euro

Telecamentre per la sicurezza domestica Blink XT e Blink Indoor

Oral-B Spazzolino Elettrico 8000

Braun Silk-epil 9-890

Braun Multi-Grooming kit 3085

Braun Luce Pulsata 5009

Rowenta DG8960 Silence Steam Ferro da Stiro a Caldaia Silenziosa ad Alta Pressione, Getto di Vapore 260 g/min

Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion Robot da Cucina Multifunzione con 6 Programmi Automatici

CYBER MONDAY Sempre su Amazon, in occasione del Cyber Monday di lunedì 26 novembre ci saranno ulteriori offerte. Ecco le prime anticipazioni:

Huawei Matebook D Notebook con Processore AMD Ryzen R5-2500, Schermo LCD IPS da 14 pollici, 1920 x 1080 pixel, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM, Mystic Silver

SanDisk schede di memoria e chiavette USB

Hive View Telecamera Hd 1080p Wifi Monitoraggio persone e suono, Bianco & champagne

Macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto

Braun Minipimer MQ745BC MultiQuick 7

LE GRANDI CATENE Quanto al Black Friday di Mediaworld, Unieuro ed Euronics, il consiglio è di visitare le pagine dedicate: cliccate sul nome del negozio che vi interessa per andarci all'istante. Di euronics possiamo però anticiparvi le seguenti offerte, che dal 22 al 26 novembre prevedono 50 prodotti a metà prezzo, e più di altri 100 scontati fino al 50%. Tra i prodotti scontati del 50% ci sono:

Smart speaker Google Home

Smartphone Huawei P20 abbinato allo smartwatch Huawei Band 2 Pro

Smartphone Samsung Galaxy A6

Console PlayStation 4 1TB con secondo Dualshock in bundle con videogame Red Dead Redemption 2

Tv LG Oled da 55”

Speaker wireless JBL Go+ (modello in esclusiva Euronics)

Auricolare bluetooth Samsung Gear IconX

Colonna bucato da 8 kg di Electrolux, per la cura dei capi dal lavaggio all’asciugatura

IL BLACK FRIDAY DI APPLE Quanto a Apple, non abbiamo memoria di sconti su iPhone, iPad e iMac, ma in genere in occasione di Black Friday e Cyber Monday la casa della mela offre in omaggio buoni acquisto a chi compra i suoi dispositivi. In passato, questi buoni hanno raggiunto, in alcuni casi, il valore di 150 euro. Siete più interessati alle offerte su auto, moto e accessori? Cliccate qui per andare allo speciale Black Friday a loro dedicato, in continuo aggiornamento.