SOUND AL TOP Klipsch è il partner ufficiale della squadra McLaren impegnata nel campionato mondiale di Formula 1, e si occupa di cuffie e dispositivi audio portatili per il team, ossia degli strumenti che permettono di comunicare in condizioni spesso proibitive. L’azienda di Indianapolis, specializzata in audio ad alta fedeltà, ha realizzato in collaborazione con la stessa McLaren un set di auricolari bluetooth in edizione limitata, specifici per gli sportivi più esigenti (e appassionati del team inglese).

SCHEDA TECNICA Basati sui già ottimi Klipsch T5 True Wireless, gli auricolari Sport McLaren sono progettati per dare il meglio anche in condizioni estreme. Ecco le principali caratteristiche tecniche:

Driver dinamico da 5 mm per garantire una ricca gamma sonora e la massima estensione dei bassi

mm per garantire una ricca gamma sonora e la massima estensione dei bassi Codec audio AAC e aptX

e Auricolari e custodia antipolvere e impermeabili (classificati IP67) con sistema di rimozione dell'umidità

(classificati IP67) con sistema di rimozione dell'umidità Sei paia di tip Klipsch più un paio di tip Ear Contouring in memory foam

Ricarica della custodia tramite USB-C o in modalità wireless (pad di ricarica incluso)

della custodia tramite (pad di ricarica incluso) Autonomia auricolari fino a 8 ore

Batteria della custodia per 4 cicli di ricarica

Quattro microfoni per il riconoscimento vocale e chiamate

per il riconoscimento vocale e chiamate Protocollo Bluetooth 5.0

Colore Papaya Orange McLaren, dettagli in fibra di carbonio

All’interno della confezione c’è un certificato di autenticità in metallo con il numero di serie. La app Klipsch Connect, gratuita, permette di regolare l'equalizzatore, verificare lo stato della batteria e gestire le funzioni aggiuntive degli auricolari.

PREZZO I Klipsch T5 True Wireless Sport McLaren saranno disponibili a partire da agosto in tutti i rivenditori autorizzati, al prezzo di vendita consigliato di 279 euro.