Autore:

Emanuele Colombo

ALTOPARLANTE WIRELESS Parlando di hi-tech per la casa, questo nuovo gadget non potrà lasciare indifferenti gli appassionati di motori: Pirelli ha infatti concesso allo specialista modenese iXoost la licenza per lanciare Pirelli P Zero Sound, uno speaker Bluetooth con le forme di uno pneumatico di Formula 1.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE P Zero Sound, con un cerchio da 6,5 pollici, misura 33 cm di diametro per 19 cm di profondità, pesa 9,5 kg, ha un amplificatore da 100 watt, Bluetooth 4.0 con AptX per la connettività wireless, un midwoofer da 100 mm e un tweeter da 25 mm. E il look è fenomenale.

NATO PER LE GALLERIE DEL VENTO Quello che potrebbe lasciare perplessi è che il pneumatico non è fatto in gomma, bensì in plastica: ricavato dagli stessi stampi utilizzati per i modelli in scala 1:2 che molti team di Formula 1 di secondo piano usano per i test in galleria del vento.

MODELLI E PREZZI Lo speaker P Zero Sound è diponibile in nove colori, che rispecchiano le varie tipologie di gomme usate in F1: ci sono persino quelle intermedie e da bagnato, con la relativa scolpitura che le differenzia dalle slick. Certo costa caro: 2.400 euro più IVA. Si compra online su www.ixoost.it/eng/pirellipzerosound.php.