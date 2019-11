OCCHIALI WEARABLE Mancavano solo gli occhiali, tra gli accessori smart da indossare. Dopo gli orologi, i braccialetti e gli anelli, ecco il nuovo prodotto del colosso della tecnologia Huawei, che in collaborazione con Gentle Monster ha presentato oggi i suoi X Gentle Monster.

PICCOLISSIMI E SUPER TECNOLOGICI Disponibili da oggi anche in Italia, gli Huawei X Gentle Monster racchiudono in una struttura leggera e resistente un vero e proprio concentrato di tecnologia: nelle loro sottili aste spesse meno di mezzo centimetro contengono un ricevitore Bluetooth integrato che permette di rispondere a una chiamata e terminare la conversazione, gestire la riproduzione della musica e persino attivare l’assistente vocale con un doppio tocco.

MUSICA ANCHE SOTTO LA PIOGGIA I doppi altoparlanti integrati direzionano il suono direttamente verso il canale auricolare senza creare disturbo a chi ci sta attorno, mentre i doppi microfoni installati consentono una riduzione del rumore ambientale, così da ridurre il più possibile le interferenze esterne durante le telefonate. Certificati IP67 per acqua e polvere, gli X Gentle Monster possono essere utilizzati anche per le attività sportive e sotto la pioggia.

RICARICA WIRELESS La custodia in pelle integra al suo interno una batteria da 2.200 mAh che permette di ricaricare gli occhiali senza necessità di cavi, semplicemente posizionandoli al suo interno. L’autonomia dichiarata degli occhiali è di due ore e mezza.

PREZZO Gli Huawei X Gentle Monster sono disponibili in due versioni, Eastmoon e Jackbye, per adattarsi ai diversi gusti degli utenti, e possono essere acquistati al prezzo consigliato di 399 euro in alcuni punti vendita Unieuro e Mediaworld e presso il Huawei Experience Store di Milano. Se preferite gli acquisti online, li trovate su amazon.it oppure sullo store shop.huaweiexperiencestore.com.