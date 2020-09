PER OGNI CIRCOSTANZA L’ultima novità della linea di prodotti indossabili (wearable) di Honor è uno smartwatch dal design robusto e senza tempo, adatto per essere portato sotto la camicia ma anche nelle escursioni in alta montagna, sotto le intemperie.

INDISTRUTTIBILE Honor Watch GS Pro vanta la bellezza di quattordici certificazioni militari, che comprendono la resistenza alle temperature (da +70° a -40°) e agli shock termici, all’umidità, all’altitudine, alla nebbia salina, alla sabbia e alle radiazioni solari, alla contaminazione da fluidi e ovviamente alla pioggia e all’acqua (fino a 5 atmosfere di profondità). Per rendervene conto di persona, guardatevi il video in fondo a questo articolo! La lunetta è realizzata in acciaio inossidabile 316L, un materiale particolarmente resistente a corrosione, agli acidi e agli sbalzi di temperatura, ed è comunemente utilizzato per orologi di fascia alta usati per immersioni, sci ed escursionismo. Il telaio dello smartwatch è sostenuto da alette molto robuste che si collegano ai cinturini.

LOOK RICERCATO La lavorazione della cassa con la spazzolatura dell’acciaio conferisce all’orologio un look più ricercato, e al tempo stesso nasconde le “ditate” dovute all’uso. I quadranti e gli indicatori sono incisi nell’acciaio e riempiti d’olio, per dare l’impressione che la lunetta sia liscia e composta da un solo elemento. I due pulsanti fisici - con la caratteristica linea rossa che li attraversa, già vista nel MagicWatch 2, hanno un taglio netto delle superfici, per renderli più facili da individuare e comodi da azionare.

BATTERIA DI LUNGA DURATA La durata della batteria è uno degli elementi di maggior interesse del Watch GS Pro: con le giuste impostazioni (niente display Always On, niente GPS) può arrivare a durare anche 25 giorni. Nei test di allenamento, l’orologio può arrivare fino a tre giorni di uso continuativo del GPS (per otto/nove ore al giorno) senza doverlo ricaricare.

PORTAMI A CASA Molto interessante, soprattutto per i più avventurosi, la modalità GPS Route Back, presente di solito su smartwatch di fascia alta, e che permette di percorrere a ritroso il percorso fatto. La strada viene visualizzata direttamente sullo schermo, così da non rischiare di girare a vuoto se ci si dovesse perdere (in montagna basta davvero poco, basta un banco di nebbia o un acquazzone improvviso).

PERSONAL TRAINER Con oltre cento e passa attività fisiche rilevate (tra cui arrampicata, sci, corsa, nuoto), lo smartwatch di Honor può tener traccia di una ricca gamma di informazioni: durata dell’allenamento, velocità media, battito cardiaco, cadenza del passo, distanza percorsa, velocità massima, pendenza massima, salita e discesa verticale, altitudine, calorie bruciate ecc.

COMUNQUE SMART In mezzo a tutto questo è facile dimenticarsi che il Watch GS Pro è comunque uno smartwatch, e come tale permette di connettersi al telefono, leggere le notifiche delle diverse app, e rispondere alle chiamate senza dover recuperare il telefono, parlando direttamente all’orologio, che integra microfono e speaker (che possono anche riprodurre la musica memorizzata nel device).

CINTURINI ANTI-ALLERGIA Per quanto riguarda la comodità al polso, Honor Watch GS Pro propone cinturini in fluoro elastomero (o nylon), un materiale molto resistente e robusto, che non deforma per la sudorazione, e soprattutto è meno a rischio di possibili reazioni allergiche, una caratteristica molto importante, specialmente se lo si tiene al polso per tante ore. I cinturini in fluoro elastomero sono disponibili per i modelli con le colorazioni Charcoal Black e Marl White, mentre i modelli Camo Blue e Camo Grey (ispirati ai colori dell’oceano e del deserto, rispettivamente) hanno cinturini in nylon intrecciato.

SCHEDA TECNICA

Processore : Kirin A1

: Kirin A1 Memoria : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Schermo touch : AMOLED, 1.39”

: AMOLED, 1.39” Risoluzione : 454x454 pixel @326 PPI

: 454x454 pixel @326 PPI Quadranti personalizzabili dalla app Huawei

dalla app Huawei Sensore posteriore per battito cardiaco e ossigenazione del sangue SpO2

posteriore per battito cardiaco e ossigenazione del sangue SpO2 Sistema operativo : LiteOS

: LiteOS Compatibilità : Android, iOS

: Android, iOS Connettività : Bluetooth 5.1

: Bluetooth 5.1 GPS e GLONASS

e GLONASS Peso : 45,5 grammi

: 45,5 grammi Batteria : 700 mAh

: 700 mAh Tempo di ricarica: due ore

Lo smartwatch Honor Watch GS Pro è disponibile al prezzo di 249,90 euro sullo store HiHonor, e per i prossimi due giorni è in promozione a 199,99 euro.