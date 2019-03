Autore:

Simone Dellisanti

GAMING IN STREAM La notizia è bella fresca: Google si dà al gaming e di conseguenza Xbox e Playstation incominciano a tremare. Ecco Google Stadia, un servizio in streaming che vi permetterà di giocare on-line a tutti i giochi tripla A e indie senza aver bisogno di una vera e propria console e neanche di un pc. Niente box, niente 'scatole', niente supporto fisico, niente periferiche ma una ambiente virtuale, uno ‘stadio’ dove si può guardare una partita di calcio ma anche mettere gli scarpini e scendere in campo.

CHE POTENZA Spieghiamoci meglio. Google Stadia, come detto, è piattaforma di gaming in streaming. Tramite il vostro cellulare, un tablet, un pc o una tv e all’'applicazione' dedicata al servizio potremo giocare ad un vastissimo catalogo di videogiochi. Un pò come succede per Netflix con i film, ma questa volta i contenuti tra cui scegliere saranno i videogiochi. Come? Basta aprire il servizio e automaticamente si utilizzerà la potenza e l’interfaccia di una singola Stadia GPU, una macchina virtuale in grado di erogare oltre 10 TFLOPS di potenza grafica, molto di più rispetto alla potenza che oggi sul mercato riescono a vantare Xbox one X e Playstation 4 Pro.

CON YOU TUBE Google Stadia lavora in sinergia con You Tube e permetterà di giocare istantaneamente a un determinato titolo dopo aver visto il trailer o, perché no, partecipare in diretta al gameplay del nostro youtuber preferito, senza dimenticare la possibilità di giocare fino al 4K a 60 fps (connessione a internet permettendo).

DEV KIT Le software house che creano i videogiochi sono già pronte per lavorare e sperimentare su Stadia: oltre 100 software house hanno già ricevuto un dev kit di Stadia e sono già molteplici i creativi e gli ingegneri che stanno lavorando attivamente per portare i loro titoli sulla piattaforma di Google.

QUESITI Ora due saranno i nodi da sciogliere: che tipo di connessione ad internet sarà necessaria almeno per poter giocare in Full HD e che costo avrà l’abbonamento per poter usufruire dei servizi di Google Stadia. L’appuntamento è fissato per quest'estate quando Google indirà un’altra conferenza per darci ulteriori notizie. Solo una cosa è certa, il servizio sarà lanciato anche in Italia entro il 2019.