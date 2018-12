Autore:

Simone Dellisanti

IN AGGIORNAMENTO Continuano i piccoli ma significativi aggiornamenti per il famoso navigatore di Google, ossia Google Maps. E', infatti, in corso il roll-out per integrare Google Assistant, l'assistente virtuale di Big G, al sistema di navigazione così da assistere gli utenti durante la guida. Come? Aiutandoli magari nell'invio dei messaggi o per consultare alcune informazioni durante il viaggio, ovviamente il tutto dialogando con la voce con il nostro assistente virtuale, senza staccare gli occhi dalla strada e le mani dal volante.

OK GOOGLE Se l'aggiornamento dell'applicazione ha già raggiunto il vostro smartphone, vi basterà pronunciare le parole "Ok Google", durante la navigazione con Google Maps, per attivare Google Assistant (apparirà in alto a destra l'animazione con i pallini dedicata) così da potergli fare le nostre domande.