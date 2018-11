CUSTOMIZZATO Waze, la piattaforma che riunisce nella sua community di automobilisti oltre 110 milioni di utenti al mondo, ha annunciato una partnership con Volkswagen per la personalizzazione della funzionalità “Change Car”. Da oggi chi ha una Volkswagen potrà personalizzare il puntatore di navigazione dell’app con tre icone che richiamano altrettanti modelli storici del brand: Maggiolino, Bulli e Golf GTI.

INTEGRATO L'app di Waze è fruibile sulla maggior parte dei modelli Volkswagen dotati di tecnologia App Connect – quella che permette di replicare i contenuti dello smartphone sullo schermo dell'infotainment, una volta he questo è connesso all'auto via cavetto USB. E non importa che si tratti di un Android o un Apple: dal 2018 Waze è integrato anche Apple CarPlay (oltre ad Android Auto). Tutti i possessori di veicoli equipaggiati con sistema CarPlay possono dunque scaricare l’app di Waze e navigare senza interruzioni verso le loro mete preferite.