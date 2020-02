IN SELLA! Lo studio di sviluppo italiano Milestone ha pubblicato Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame 3, l’ultimo capitolo del videogame ufficiale del campionato delle due ruote tassellate. Il gioco è disponibile su PC e tutte le console, portatili e non: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch.

LICENZA UFFICIALE Il gioco ha la licenza ufficiale della stagione 2019 del Monster Energy Supercross, con tutti e cento i piloti (anche donne, per la prima volta) delle classi 450SX e 250SX, i quindici stadi e relative piste. Se c’è un campione di cui siete particolarmente appassionati, per la prima volta sarà possibile diventare il suo compagno di squadra, scegliendo tra una squadra sponsor o una di quelle ufficiali del campionato 2019.

TORNA IL COMPOUND Monster Energy Supercross 3 introduce anche una nuova struttura per gli allenamenti, replica fedele delle Factory Supercross Practice Tracks californiane: al suo interno si trovano nove piste dove poter correre da soli o in compagnia di altri tre amici. Inedita invece la modalità Race Director, che permette di entrare in cabina di regia e organizzare tornei online in cui decidere posizioni di partenza, assegnare penalità e scegliere persino le telecamere che riprendono la gara per gli spettatori.

NOVITÀ NEL GIOCO E NELLA GRAFICA I più creativi troveranno di che sbizzarrirsi con la versione rinnovata dell’editor di tracciati, che aggiunge nuovi blocchi con cui rendere ancora più realistici e divertenti i circuiti creati in proprio. Monster Energy Supercross 3 beneficia poi di un sistema di simulazione della fisica delle moto rivisto da capo, più realistico, e con un miglior controllo della moto durante i salti. Rifatti da capo anche tutti i modelli e le animazioni dei piloti, le cui sembianze sono state ricreate partendo dalle fotografie originali.

GIÀ NEI NEGOZI Il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch. Dopo il lancio, il Season Pass garantirà l’accesso ai contenuti aggiuntivi che verranno aggiunti nei prossimi mesi. Il sito ufficiale del gioco è alla pagina supercrossthegame.com.