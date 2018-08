Autore:

Emanuele Colombo

COME FUNZIONA Low Cure clear coats, è questo il nome dell'innovativo sistema di verniciatura impiegato alla Ferrari: la casa di Maranello è la prima al mondo ad adottarlo. Sviluppato grazie alla collaborazione con PPG, la verniciatura a bassa temperatura funziona grazie a una nuova vernice bicomponente che si asciuga già a 100 gradi invece che a 150.

I VANTAGGI PER L'AMBIENTE... Il nuovo processo richiede meno energia: un chiaro vantaggio in termini di sostenibilità ambientale (e di costi industriali). Un ulteriore passo in avanti che segue l'introduzione, già dal 2004, di vernici a base d'acqua, meno inquinanti. Combinando la vernice base metallica con un trasparente colorato - lucido o opaco – è possibile ottenere non meno di 61 tinte diverse: una caratteristica particolarmente importante per i clienti Ferrari (qui la nostra prova della 812 Superfast).

…E QUELLI PER IL CLIENTE Vantaggi anche per il cliente, che beneficia di una verniciatura più resistente per una lucentezza che dura di più nel tempo: grazie a un nuovo additivo indurente. Dal punto di vista tecnico, la nuova formula “aumenta la capacità di reticolazione consentendo un aumento della idrofobicità chimica e una diminuzione della permeabilità all'acqua”. In pratica, permette di verniciare componenti in fibra di carbonio e compositi insieme al corpo vettura, garantendo l'uniformità del colore.