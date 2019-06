Autore:

Danilo Chissalè

ORA IN HD Se, come chi vi scrive, negli anni ’90 passavate ore con il joystick in mano sicuramente avrete ben presente il bandicoot in copertina. Il leggendario titolo Crash Team Racing, a vent’anni dalla nascita, arriva in versione rimasterizzata su PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Oltre alla nuova grafica cambia anche il titolo: Crash Team Racing Nitro-Fueled.

TUTTO INVARIATO Se siete degli integralisti di questo titolo non potrete che gioire nel sapere che tutti i personaggi, i circuiti e i kart sono rimasti invariati (grafica aggiornata a parte). Completano la dotazione tracciati e personaggi dell’ultimo Crash Nitro Kart e alcuni contenuti bonus escluisivi.

RICCHISSIMO Annoiarsi giocando al nuovo CTR Nitro-Fueled è praticamente impossibile con più di 35 personaggi e oltre 30 circuiti, tutti disponibili fin da subito nella modalità arcade e multiplayer. Non manca un’avvincente modalità storia e l’ormai immancabile modalità on-line. Nelle prossime settimane, fanno sapere da Activision, arriveranno ulteriori personaggi e circuiti per rendere l’esperienza di gioco ancora più completa.

BEN ACCOLTO In un periodo in cui la nostalgia la fa da padrone, un remake come questo CTR Nitro-Fueled non poteva che essere ben accolto dalla critica. Merito di un restauro fedele ma anche della buona fluidità di gioco. I principali siti di riferimento lo recensiscono in maniera più che buona con 8,2 stelle conferite da Multiplayer.it e 8.3 da everyeye.it.

DOVE E QUANTO Per l’acquisto di CTR Nitro-Fueled è possibile recarsi fisicamente negli store di videogiochi oppure sfruttare gli store online delle rispettive piattaforme. Immancabili anche Amazon e gli altri siti web. Il prezzo varia tra i 35 e i 40 euro.