Autore:

Emanuele Colombo

VERSO LA MOBILITÀ ELETTRICA Forse alcuni di noi lo davano per scontato, ma la loro introduzione è relativamente nuova: sulle Google Maps compaiono infatti le colonnine di ricarica per le auto elettriche, un'utile guida per chi si è già convertito alla guida a emissioni zero e un incoraggiamento per chi sta valutando l'acquisto di un EV.

DAL PC O CON LE APP La copertura delle colonnine di ricarica è disponibile sia nell'app per Android sia in quella per Apple iOS e persino nella versione online raggiungibile da pc. Con i consueti strumenti di ricerca si possono individuare stazioni di ricarica specifiche in base alla zona o al gestore: compresi i supercharger di Tesla.

LE INFORMAZIONI Negli USA, oltre all'indirizzo, le Google Maps aggiornate forniscono informazioni circa l'attività, gli orari, numero e tipi di prese di ricarica disponibili, la velocità di ricarica, e quante porte ci sono. In Italia, per ora, le informazioni fornite sono disomogenee: solo alcune stazioni dichiarano la potenza, la velocità e il tipo di corrente erogata. La maggior parte indica solo indirizzo, orari e quanto scritto da altri utenti nelle recensioni.

LIBERO O OCCUPATO? Sfortunatamente, a differenza di altri servizi, l'app di Google non dice quali e quante colonnine di ciascuna stazione siano già occupate: una carenza abbastanza grave, che tuttavia potrebbe venire risolta con successivi aggiornamenti. Come è tipico di Google.