Inizia il motomondiale virtuale: è arrivato MotoGP 22!

Con il motomondiale in pieno svolgimento, non c’è davvero momento migliore per mettersi in sella a un bolide della MotoGP e cimentarsi nella stagione in corso. È disponibile da questo fine settimana MotoGP22, l’ultimo capitolo della serie sviluppata dallo studio milanese Milestone, in collaborazione con Dorna.

UN’ANNATA INDIMENTICABILE Oltre alla possibilità di affrontare la stagione 2022 che si sta svolgendo in questi mesi, con tutti i team, i piloti e i circuiti ufficiali, MotoGp22 introduce la NINE Season 2009, una nuova modalità di gioco che permette di rivivere una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP. Un docu-film narrato da Mark Neale (regista di documentari MotoGP), con oltre 50 minuti di footage originale di quella stagione, che si fondono con sessioni di gioco nelle quali rivestire i panni di leggende come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, e affrontare le sfide mozzafiato che hanno caratterizzato quell’anno.

MotoGP22, una schermata del gioco

MANAGER IN SELLA Torna anche in questa edizione la carriera manageriale, che permette di creare una nuova squadra o entrare in una di quelle ufficiali. In questa modalità è possibile approfondire strategie, lavorare sulla moto migliorandone motore, telaio, aerodinamica ed elettronica.

MotoGP22, una schermata del gioco

PER I NUOVI ARRIVATI La novità più interessante di MotoGP22 riguarda l’enorme lavoro compiuto dallo studio di sviluppo milanese per rendere più accessibile il gioco, in particolare per chi non ha grande dimestichezza con le moto (e come si guidano in pista). Debutta infatti un tutorial completamente rivisto, che insegna i rudimenti sull’elettronica, sul consumo degli pneumatici, sulla temperatura dei freni e sulle differenze fondamentali tra le tre categorie principali presenti nel gioco.

MotoGP22, una schermata del gioco

TI ACCOMPAGNA La nuova MotoGP Academy raccoglie invece eventi, sfide e missioni che permettono di apprendere le basi della guida su due ruote, e di migliorare le proprie skill in sella, lavorando sulla fisica della moto, le traiettorie in gara ecc. Da ultimo, il nuovo Riding Analysis System mostra a schermo una serie di suggerimenti, a fine gara, su come regolare il livello di difficoltà in base alle abilità e alle prestazioni, suggerendo per esempio di attivare alcuni aiuti alla guida, o di affrontare tutorial specifici.

MotoGP22, una schermata del gioco

TUTTO IL RESTO Tra le altre novità di quest’edizione c’è un miglioramento consistente sul fronte della grafica, che ha coinvolto in particolare i modelli delle moto, le animazioni dei piloti e dei pit. Passi avanti anche nella simulazione fisica vera e propria, dalle sospensioni alle deformazioni degli pneumatici. E per chi si diverte a giocare con gli amici, in MotoGP22 debutta lo split-screen locale per 2 giocatori, il multiplayer online e il crossplay tra console della stessa famiglia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/04/2022