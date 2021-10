Incrocio tra moto e drone, è in vendita in giappone Xturismo: la prima hoverbike di serie. Jetson ONE è l'alternativa europea

Lo sviluppo è iniziato nel 2017 e le prime consegne avranno luogo nella prima metà del 2022: in soli quattro anni la prima moto volante di serie è diventata realtà. Realizzata in giappone da un'azienda specializzata in droni, la Xturismo di A.L.I. Technologies è un oggetto davvero affascinante. Lunga 3,7 metri e larga 2,4 metri ha un motore a scoppio e trasporta fino a 100 kg di peso per una quarantina di minuti, a una velocità massima di circa 100 km/h.

COME FUNZIONA Come si vede nel video qui sopra, la spinta di sollevamento è data dai due rotori più grandi disposti in tandem, lungo l'asse longitudinale del veicolo. Quattro rotori più piccoli ai quattro lati, più rapidi a reagire alle variazioni di velocità e più dolci nella spinta, danno stabilità e permettono le manovre, inclinando la moto volante nel modo più opportuno per andare nella direzione voluta. I vari rotori sono protetti da griglie per questioni aerodinamiche e di sicurezza. Il prezzo chiaramente non è da tutti perché si parla di circa 600 mila euro.

DALLA MOTO ALLO SCOOTER Per chi ha il portafogli meno gonfio, la svedese Jetson Aero propone la Jetson ONE che vedete nel video qui sopra: elettrica, in scatola di montaggio, vola per una ventina di minuti e costa poco meno di 79 mila euro. L'intera produzione 2022 è già venduta, alla data di pubblicazione di questo articolo, e le prime consegne ancora prenotabili sono nel 2023. Le eliche sono esposte, ma l'elettronica di bordo con sensori lidar (come quelli per la guida autonoma) promette di rendere il volo con questi veicoli alla portata di tutti.