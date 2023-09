Video: la salita impossibile di Arette

Moto turbo sbombardatissime da oltre 100 CV, con forcelloni chilometrici e chiodi lunghi un palmo che sporgono dalla ruota posteriore: servono per affrontare la ''salita impossibile di Arette'', una gara dello Hill Climb Championship che si tiene in Francia e che nell'ultima edizione dell'agosto 2023 ha raccolto un pubblico di circa 5.000 persone. Che sono pure poche, se guardiamo che razza di spettacolo hanno dato i temerari che hanno affrontato il percorso. Il video qui sotto, dal canale YouTube di Enduro Life Media, vi mostra un'impresa che epica è dire poco.

PIÙ CHE UN RISCHIO, UNA CERTEZZA! Non occorre arrivare in cima, per vincere: basta arrivare più in alto degli avversari. Il perché è presto detto, la pendenza del percorso è compresa tra il 70 e l'82% e dopo qualche minuto di capitomboli, e moto che decollano come razzi per la Luna, vi chiederete se sia davvero possibile superare il traguardo. I più fortunati tra i partecipanti sono quelli a cui la moto non ricade in testa. Zero parole e tanto ''braaaap!'' in un video che catturerà la vostra attenzione per oltre venti minuti: lasciatevi rapire dal sound e dalle immagini!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2023