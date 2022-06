Non solo Toni Bou: Gabriel Marcelli dà spettacolo all'X-Trial di Madrid

Parli di trial e pensi al campionissimo Toni Bou, quello con 30 titoli mondiali e 200 vittorie conquistate in carriera. Purtoppo è sempre così quando ci sono talenti soprannaturali a dominare per anni una categoria: dopotutto è successo nell'era di Sébastien Loeb nei Rally, di Michael Schumacher in F1 e di Valentino Rossi in MotoGP. All'appuntamento di Madrid del campionato X-Trial 2022, però, a distinguersi è stato anche Gabriel Marcelli, che per la prima volta in carriera ha conquistato la seconda piazza con un'esibizione davvero spettacolare (anche per una caduta da brividi). Guardate il video delle manche che gli sono valse l'argento.

VEDI ANCHE

L'UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO Galiziano di nascita, classe 2000, Gabriel Marcelli è compagno di squadra proprio di Toni Bou nel team Honda Repsol, in cui ha debuttato quest'anno, dopo il titolo mondiale conquistato nel 2019 nella categoria Trial2 e due stagioni nella TrialGP. Chissà che impari abbastanza dal compagno di squadra per diventarne l'erede nei prossimi anni...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2022