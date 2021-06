Anche se l'asso del trial Toni Bou ci ha abituati a numeri pazzeschi, ogni volta si resta di stucco. Le evoluzioni che è in grado di compiere su una maxienduro – nello specifico la Honda Africa Twin 1100 – hanno dell'incredibile. Ecco l'ultimo video dal suo canale YouTube. Preparate i popcorn.

L'INCIDENTE Il fuoriclasse spagnolo, infortunatosi durante un allenamento lo scorso maggio, ha riportato una frattura della gamba. Bou si è sottoposto a un intervento per accelerare il processo di recupero e, proprio pochi giorni fa, ha pubblicato un video su TikTok dove abbandona le stampelle e sale in sella alla sua moto da trial. Anche quando le cose vanno male, si corre per tornare subito in sella.

NUMERI INCREDIBILI Il video che vi mostriamo oggi è sicuramente antecedente all'infortunio, ma non cambia di fatto le cose. I 28 titoli mondiali trial di Toni Bou – tra outdoor e indoor – sono un bel biglietto da visita, ciò non toglie che l'equilibrio, la tecnica e il talento messi in campo dal 34 enne spagnolo stupiscano sempre. Soprattutto quando tra le mani ha oggetti che – noi normali – troviamo pesanti...