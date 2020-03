CAMPIONE DEI CAMPIONI Ogni campionato ha il proprio campione, ovvero il pilota di riferimento che tutti vogliono battere. La WorldSBK ha Jonathan Rea, 5 volte Campione del Mondo, la MotoGP ha Marc Marquez (che di Mondiali ne ha vinti otto) mentre il Trial è dominato da Toni Bou. Se vivete sotto a una roccia e non lo avete mai sentito prima, ve lo riassumiamo così: è il pilota di moto che ha vinto più Titoli iridati di tutti nella storia del motociclismo, in qualsiasi categoria. Il suo palmarès vede 26 titoli iridati di cui 13 indoor e 14 outdoor: dal 2007 non lo batte nessuno, e l'ultimo lo ha vinto un paio di settimane fa in quanto l'ultimo appuntamento è stato cancellato dalla FIM causa Coronavirus.

PIÙ INDOOR DI COSÌ! Per un trialista del suo livello, anche l'arrivo della quarantena obbligatoria in Spagna - causa COVID 19 - non è stato un grosso problema. Il 33enne spagnolo, quando si tratta di stare a casa, ha preso alla lettera la parola ''indoor'': sul suo profilo Instagram, Toni Bou ha pubblicato un video di 4 minuti - che vi ripostiamo in questo articolo - in cui si sposta in per casa con la sua Honda-Montesa. Dopo aver fatto colazione ed essersi lavato i denti, si è fatto anche un giro in giardino, il tutto rigorosamente in sella! O meglio, coi piedi sulle pedane come vuole la disciplina del trial.